Giá cà phê hôm nay 1/9: Giá cà phê Arabica tăng mạnh

Giá cà phê Arabica tăng mạnh

Giá cà phê thế giới chiều 31/8 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Arabica tăng mạnh.

Cụ thể, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,16%, tương đương tăng 3,95 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 345.85 cent/lb.

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Cùng thời điểm này, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,74%, tương đương giảm 26 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.492 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 31/8 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.500 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 400 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, cuối tháng 8/2026, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều khi giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng so với đầu tháng 8/2026. Giá cà phê Robusta giảm khi triển vọng nguồn cung cải thiện. Tính đến ngày 25/8/2026, tồn kho cà phê Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London đạt 4.943 lô, cao nhất trong 9 tháng.

Đồng thời, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến ngày 15/8/2026 tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng niên vụ 2025-2026 được dự báo tăng 6% và đạt mức cao nhất trong 4 năm. Tồn kho trên sàn phục hồi và nguồn cung từ Việt Nam gia tăng đã làm giảm lo ngại thiếu hụt, qua đó gây áp lực lên giá cà phê Robusta.

Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi nguồn cung giao ngay hạn chế. Tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York đến ngày 25/8/2026 giảm còn 225.442 bao, thấp nhất trong gần 3 năm. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Theo Hợp tác xã Cooxupé, Brazil mới hoàn thành 87,5% vụ thu hoạch tính đến ngày 21/8/2026, thấp hơn mức 91,3% của cùng kỳ năm trước. Tồn kho xuống thấp, tiến độ thu hoạch chậm và việc nông dân Brazil hạn chế bán ra đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng sẽ chậm lại khi vụ thu hoạch tại Brazil dần hoàn tất và nguồn cung cà phê vụ mới được bổ sung.