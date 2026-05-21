中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 22/5: Cà phê trong nước giảm nhẹ, cao nhất ở mức 86.100 đồng/kg

Thứ Năm, 21:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật chiều tối ngày 21/5, cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng/kg, giao dịch quanh mốc 85.500 - 86.100 đồng/kg.

Cà phê thế giới cùng giảm trên cả hai sàn

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London, giảm 2,36%, tương đương với 85 USD/tấn, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 22 5 ca phe trong nuoc giam nhe, cao nhat o muc 86.100 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,68%, tương đương 1,85%, giá bán đang là 268,3 cent/lb.

gia ca phe hom nay 22 5 ca phe trong nuoc giam nhe, cao nhat o muc 86.100 dong kg hinh anh 2

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều ngày 21/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.000 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 22 5 ca phe trong nuoc giam nhe, cao nhat o muc 86.100 dong kg hinh anh 3
Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.100 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (20/4), cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 85.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (20/4), cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 85.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 19/5: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 19/5: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 19/5, giá cà phê trong nước giảm nhẹ, giá thu mua cao nhất là 87.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng giảm nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 19/5: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 19/5: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 19/5, giá cà phê trong nước giảm nhẹ, giá thu mua cao nhất là 87.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng giảm nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 18/5: Giá cà phê dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 18/5: Giá cà phê dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg

VOV.VN - Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh, giá cà phê trong nước ngày 17/5 thu mua ở mức 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 18/5: Giá cà phê dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 18/5: Giá cà phê dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg

VOV.VN - Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh, giá cà phê trong nước ngày 17/5 thu mua ở mức 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 17/5: Giá cà phê trong nước ở mức 87.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 17/5: Giá cà phê trong nước ở mức 87.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 17/5 thu mua ở mức 87.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

Giá cà phê hôm nay 17/5: Giá cà phê trong nước ở mức 87.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 17/5: Giá cà phê trong nước ở mức 87.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 17/5 thu mua ở mức 87.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm
Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 16/5 đang đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 87.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica duy trì trạng thái cùng giảm.

Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 16/5 đang đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 87.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica duy trì trạng thái cùng giảm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá