Giá cà phê hôm nay 23/5: Cà phê trong nước và thế giới cùng tăng

Cà phê thế giới đồng loạt tăng trên cả hai sàn

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London, tăng 2,13%, tương đương 71 USD/tấn, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 1,90%, tương đương 5,1 cent/lb, giá bán đang là 268,3 cent/lb.

Cà phê trong nước tăng 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 22/5, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 700 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.200 - 86.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.700 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.700 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.800 đồng/kg.