Giá cà phê hôm nay 23/9: Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 22/9 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.800 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 92.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 800 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 92.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.258 – 3.366 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,75%, tương đương 59 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.370 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 273,60 US cent/lb, giảm 1,01% tương đương 2,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD tiền xuất khẩu cà phê. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.