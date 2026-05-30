Giá cà phê hôm nay 30/5: Giá cà phê trong nước tăng 1.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 1.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 29/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.600 - 89.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.200 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.100 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 89.100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 88.600 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 29/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.215 – 3.568 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,14%, tương đương 5 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.549 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 272,70 US cent/lb, giảm 0,57% tương đương 1,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.