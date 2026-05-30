English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 30/5: Giá cà phê trong nước tăng 1.400 đồng/kg

Thứ Bảy, 01:00, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.400 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 89.100 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 1.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 29/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.600 - 89.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.200 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua.

5_12_gia_ca_phe_1_20241204212549.jpg

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.100 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 89.100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 88.600 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 29/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.215 – 3.568 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,14%, tương đương 5 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.549 USD/tấn.

screenshot_2026-05-29_163751.jpg

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 272,70 US cent/lb, giảm 0,57% tương đương 1,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

PV/VOV.VN
Tag: VOV giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê giá cà phê hôm nay giá cà phê ngày 30/5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 88.000 - 88.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 88.000 - 88.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá
Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 27/5 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.900 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá

Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 27/5 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.900 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/5, cà phê trong nước và thế giới cùng đi ngang. Giá cà phê trong nước dao động quanh mốc 87.000 - 87.600 đồng/kg. Giá cà phê có giá 3.456 USD/tấn. Cà phê Arabica có giá 272,35 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/5, cà phê trong nước và thế giới cùng đi ngang. Giá cà phê trong nước dao động quanh mốc 87.000 - 87.600 đồng/kg. Giá cà phê có giá 3.456 USD/tấn. Cà phê Arabica có giá 272,35 US cent/lb.

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc
Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 25/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 88.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 25/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 88.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá