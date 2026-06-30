Giá cà phê hôm nay 30/6: Giá cà phê trong nước ở mức 89.900 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên liền trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 89.900 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước ở mức 89.900 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 29/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.800 đồng/kg, ổn định so với phiên liền trước.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.800 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 89.400 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 29/6 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.419 – 3.783 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,89%, tương đương 34 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.783 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.