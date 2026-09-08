Giá cà phê hôm nay 8/9: Cà phê trong nước giữ giá 95.000 đồng/kg

Cà phê Arabica và Robusta tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Arabica và Robusta đang ở trạng thái tăng - giảm đan xen trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.399 USD/tấn, giảm 0,90%, tương đương giảm 31 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 7/9 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 295,60 cent/lb, tăng 0,08%, tương đương tăng 0,25 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê hôm nay, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.399 USD/tấn

Cà phê trong nước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 7/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.200 - 95.000 đồng/kg, giá bán trung bình 94.800 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 7/9 đang là 94.200 - 95.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên cao nhất 95.000 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm về giá trị

Bộ Công Thương cho biết, những ngày cuối tháng 8/2026, giá cà phê nội địa giảm theo xu hướng điều chỉnh của giá cà phê Robusta thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động bán ra và nhu cầu thu mua chậm đang gây áp lực lên giá.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2026 đạt 61,2 nghìn tấn, trị giá 266,1 triệu USD, tăng 46,8% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 15/8/2026, xuất khẩu cà phê đạt tổng cộng 1,26 triệu tấn, trị giá 5,72 tỷ USD, tăng 12,0% về lượng, nhưng giảm 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, trong khi xuất khẩu các chủng loại khác chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể, xuất khẩu cà phê Robusta gần 1,01 triệu tấn, trị giá 4,0 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng, nhưng giảm 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu cà phê chế biến chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,06 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tiếp đến, xuất khẩu cà phê Arabica chiếm 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 58,5 nghìn tấn, trị giá 387,7 triệu USD, giảm 1,4% về lượng và giảm 1,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu cà phê Excelsa chiếm tỷ lệ thấp, đạt 985 tấn, trị giá 4,3 triệu USD, tăng 83,2% về lượng và tăng 44,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.