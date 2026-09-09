Giá cà phê hôm nay 9/9: Giá cà phê trong nước giảm còn 94.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 9/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cuối ngày 9/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.359 – 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 1,67%, tương đương 56 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.400 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 324,25 US cent/lb, giảm 0,03% tương đương 0,10 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỉ USD, tăng hơn 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt. Bên cạnh đó, một số thị trường tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở ra cực tăng trưởng mới cho ngành.

Theo dự báo, giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới, nhờ sự hỗ trợ của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu với lượng mưa nhiều đang làm chậm thời gian thu hoạch tại Brazil; hiện tượng El Nino, nắng nóng, khô hạn sẽ diễn ra tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 có thể tác động đến sản lượng và nguồn cung cà phê; lượng tồn kho thấp.

Áp lực giảm giá lớn nhất hiện nay đến từ quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil. Vụ thu hoạch Arabica niên vụ 2026/27 tại nước này đã gần hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ điều kiện thời tiết khô ráo giúp đẩy nhanh tiến độ.

Theo dự báo mới nhất từ công ty môi giới StoneX, sản lượng niên vụ này của Brazil có thể đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo hồi tháng 3. Tốc độ xuất khẩu của Brazil cũng ghi nhận sự bứt phá, khi chính phủ nước này công bố lượng xuất khẩu tháng 8 đạt 3,44 triệu bao, tăng tới 45% so với cùng kỳ năm trước.