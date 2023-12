Giá cà phê hôm nay 5/12: Giá cà phê trong nước giữ ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước trung bình khoảng 59.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước 5/12 tiếp tục giữ ổn định và đứng ở mức cao. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 59.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 59.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 5/12 ở mức giá khá với 59.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 59.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 58.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 59.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 59.900 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 5/12 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.457 - 2.572 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 1,49% so với phiên liền trước, tương đương 39 USD/tấn niêm yết ở mức 2.572 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 184.35 US cent/lb, giảm 0,19% tương đương 0,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước ổn định ở mức khá cao

Hiện nay, cà phê Việt Nam đang bắt đầu ở thời kỳ thu hoạch chính vụ; Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 11 đạt khoảng 80.000 tấn, giảm 37,93% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu 11 tháng đầu năm lên đạt 1,34 triệu tấn, giảm 14,86% so với cùng kỳ, cũng góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Giá cà phê Robusta, Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới, cà phê trong nước mặc dù có giảm so với phiên giao dịch trước đó song vẫn đang đứng ở mức khá cao. Tuy vậy, các thị trường vẫn còn nguyên mối lo thiếu hụt nguồn cung, các phiên giao dịch vừa qua cho bên mua vẫn còn ưu thế.

Theo báo cáo thời tiết từ các địa phương, các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brasil vẫn còn khô nóng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cà phê vụ tới. Dự kiến những cơn mưa vào đầu tuần này sẽ cải thiện triển vọng về một vụ mùa bội thu trong năm tới. Báo cáo dữ liệu của ICE Report Center cho thấy tồn kho được chứng nhận tiếp tục giảm xuống mức thấp 24 năm, là mối quan tâm chính của thị trường vào lúc này.