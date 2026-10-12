Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng trong nước đi ngang

Vàng SJC niêm yết 141,8-144,8 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,8 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 11/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 11/10, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 139,6-143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 11/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 140,3 -144,3 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 139,6-143,6 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 11/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới cũng đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.193,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 12/10: 1 USD= 26.070 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall lạc quan về giá vàng

Theo Kitco News, phố Wall hoàn toàn lạc quan về vàng khi khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, đến một nửa nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tăng giá trong tuần tới.

14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News, một nửa số chuyên gia phố Wall một lần nữa nghiêng về quan điểm lạc quan sau hiệu suất tích cực của vàng trong tuần qua. Bảy chuyên gia, tương đương 50%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có hai người, chiếm 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm. Năm nhà phân tích còn lại, chiếm 36% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 206 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa thể lạc quan dù giá vàng đang ổn định. 93 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 45%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 77 người khác, tương đương 37%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 36 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.