Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ổn định

Chốt phiên giao dịch ngày 12/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng; giá bán là 146 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143– 147 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 12/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.348,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 12/9: 1 USD = 26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,6 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng chịu sức ép khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng

Lạm phát tại Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với giá dầu tăng, đang làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, gây sức ép lên giá vàng.

“Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng lên, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Giá sản xuất tại Mỹ tăng trong tháng 8, phù hợp với dự báo, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9.

Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây áp lực lên giá vàng.

Thị trường vàng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu lạm phát và PPI của Mỹ, bởi những dữ liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó khiến giá vàng thế giới biến động.

Theo Ngân hàng UOB, yếu tố bất lợi trực tiếp nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn vẫn là triển vọng lãi suất tại Mỹ, trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng thiếu rõ ràng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể hạn chế đà phục hồi đáng kể của giá vàng. Bên cạnh đó, cuộc họp FOMC trong tháng 9 cũng được xem là yếu tố gây sức ép lên thị trường.