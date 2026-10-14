Giá vàng hôm nay 14/10: Giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 13/10 ở mức 141,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 144,3 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 13/10 tăng 800.000 đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.186,37 USD/oz, tăng 32,85 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 13/10: 1 USD = 26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 13/10/2026.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng với vàng

Theo khảo sát của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall có xu hướng lạc quan hơn, song nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng trước những bất ổn kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người dự báo giá vàng tăng, 2 người nhận định giá giảm và 5 người cho rằng giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Giá vàng thế giới ngày 13/10/2026 được dự báo tiếp tục biến động giằng co quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce. (Ảnh minh họa: VTCNews)

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 206 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 45% kỳ vọng giá vàng tăng, 37% dự báo giảm và 18% nhận định giá đi ngang.

Kết quả khảo sát cho thấy kỳ vọng phục hồi đang nhỉnh hơn, đặc biệt trong giới phân tích chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường chưa có sự đồng thuận rõ ràng, khả năng giá vàng bước vào một chu kỳ tăng bền vững vẫn còn bỏ ngỏ.

Giá vàng thế giới ngày 13/10/2026 được dự báo tiếp tục biến động giằng co quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce, khi lực mua bắt đáy hỗ trợ giá phục hồi nhưng đồng USD mạnh và áp lực lãi suất vẫn là những yếu tố bất lợi. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này, yếu tố có thể tác động đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed.