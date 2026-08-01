Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng SJC giảm còn 137,9 – 141,9 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch chiều 31/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,9 triệu đồng/lượng, giá bán là 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua – bán so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chiều 31/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng

Cuối giờ chiều 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.055,2 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.