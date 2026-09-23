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Giá vàng hôm nay 23/9: Giá vàng SJC giảm còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 05:10, 23/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, xuống còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 22/9 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 144,9 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 23 9 gia vang sjc giam con 141,9 - 144,9 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng SJC giảm mạnh so với phiên liền trước

Cuối ngày 22/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.324,35 USD/oz, giảm 31,55 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 22/9: 1 USD = 26.210 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,55 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,35 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/9/2026.

Phố Wall hoàn toàn lạc quan về giá vàng

Theo phản ánh trên Kitco News, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa tuyên bố nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75 - 4% (Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023), nhưng giá vàng không sụt giảm. Đây là phản ứng không phổ biến trên thị trường vàng trước một chính sách vốn được xem là bất lợi cho kim loại quý này.

Cung theo Kitco News, giá vàng đã phục hồi trong một tuần đầy biến động, khi đợt bán tháo ban đầu do giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc gần 5% và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất đã nhường chỗ cho sự phục hồi mạnh mẽ sau khi việc tăng lãi suất được thực hiện và áp lực lên giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt.

gia vang hom nay 23 9 gia vang sjc giam con 141,9 - 144,9 trieu dong luong hinh anh 2
Ảnh minh họa: Kitco News

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong bối cảnh Phố Wall hoàn toàn lạc quan sau khi việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất không thể kìm hãm đà tăng giá của vàng. Tất cả 16 chuyên gia, chiếm 100% số người tham gia khảo sát, đều dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 220 phiếu bầu, với đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ thể hiện quan điểm lạc quan. 127 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 52 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 41 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

PV/VOV.VN
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