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Giá vàng hôm nay 4/9: Giá vàng SJC tăng lên 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:10, 04/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay giao dịch quanh mốc 4.436 USD/oz trong bối cảnh giá dầu tăng cao và mối lo lạm phát neo giữ sức mạnh của đồng USD.

Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 3/9 ở mức 145,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 4 9 gia vang sjc tang len 145,4 148,4 trieu dong luong hinh anh 1
Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 3/9 ở mức 144,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 147,4 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 3/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.436,04 USD/oz, tăng 30,22 USD/oz so với chốt phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 3/9: 1 USD = 26.270 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,40 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 3/9/2026.

Giá vàng thế giới giảm chịu áp lực từ nỗi lo lạm phát

"Tình trạng bất ổn địa chính trị dai dẳng đang đẩy giá dầu tăng cao, duy trì rủi ro lạm phát và áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải tăng lãi suất, qua đó thúc đẩy đồng USD và gia tăng thêm các yếu tố bất lợi đối với giá vàng," ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com (thuộc sở hữu của Jefferies), nhận định.

Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang đồng tiền của Mỹ trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động kinh tế của cú sốc năng lượng.

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Giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.424 USD/oz chịu áp lực lớn từ đà tăng của USD. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Việc đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Mỹ và Iran lại rơi vào tình trạng đối đầu căng thẳng sau cuộc đụng độ đáng kể nhất trong nhiều tuần qua; Washington đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công dữ dội hơn nữa, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong năm tuần vào thứ Ba.

Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michael Barr cho biết nếu lạm phát không hạ nhiệt nhanh chóng, đã đến lúc ngân hàng trung ương cần tăng lãi suất. Hồi thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định rằng ngân hàng trung ương sẽ "còn nhiều việc phải làm" nếu các nhà hoạch định chính sách không có được sự tin tưởng cần thiết rằng lạm phát đang trên đà giảm về mức 2%.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất 68% sẽ có đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương trong tháng này.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này đối với các nhà đầu tư.

PV/VOV.VN
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