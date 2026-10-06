Giá vàng hôm nay 6/10: Giá vàng SJC đi ngang, 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, vàng SJC đi ngang

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 5/10 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng trong nước giữ nguyên mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối ngày 5/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.161,54 USD/oz, tăng 7,48 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 5/10: 1 USD = 26.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,31 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,19 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 5/10/2026.

Giá vàng thế giới hồi phục trên 4.161 USD/ounce nhưng chưa hết áp lực

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 16h46 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh 4.161,54 USD/ounce, tăng khoảng 7,48 USD/ounce so với phiên liền trước.

Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang có dấu hiệu hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó. Các dữ liệu thị trường cũng ghi nhận giá vàng quốc tế trở lại trên ngưỡng 4.150 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng là những tín hiệu kém tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng khoảng 90.000 việc làm. Trước đó, số việc làm tăng thêm trong tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tăng trưởng tiền lương hàng năm giảm xuống 3%. Những tín hiệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất.

Tuy nhiên, vàng vẫn chưa thể bứt phá mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. Đồng USD và diễn biến của thị trường chứng khoán cũng là những yếu tố khiến dòng tiền chưa hoàn toàn quay trở lại với vàng.