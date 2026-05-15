Giá xăng dầu 15/5: Giá dầu Brent ở mức 105,76 USD/thùng

Thứ Sáu, 05:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu duy trì xu hướng ổn định trên thị trường thế giới, trong đó dầu Brent neo quanh mức 105,76 USD/thùng trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các yếu tố địa chính trị và triển vọng nhu cầu năng lượng.

Theo Reuters, giá dầu ổn định trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ngày 14/5, giá dầu Brent và WTI gần như đi ngang khi nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu liên quan đến thương mại và địa chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mức 105,76 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 101,14 USD/thùng.

Giá dầu đang chờ tín hiệu từ cuộc gặp gỡ Mỹ - Trung

Thị trường dầu mỏ toàn cầu được đánh giá vẫn trong trạng thái “bình lặng sau bão” sau giai đoạn biến động mạnh do khủng hoảng địa chính trị. Dù nguồn cung từ Trung Đông sụt giảm gần 20 triệu thùng/ngày sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi việc Mỹ và các nước khu vực Đại Tây Dương tăng mạnh xuất khẩu, cùng với nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc và xu hướng giảm tồn kho của nhiều quốc gia.

Nhờ những yếu tố cân bằng này, giá dầu Brent thấp hơn so với đỉnh trong giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự ổn định hiện tại chỉ mang tính tạm thời, khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn hiện hữu và tiến trình hòa bình còn nhiều bất ổn, khiến thị trường dầu mỏ có thể bước vào giai đoạn biến động mới.

 

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Giá dầu tăng nhẹ trước hội nghị Mỹ - Trung
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 11/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 99,2 USD/thùng, tăng 3,8 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,9 USD/thùng, tăng 3,69 USD/thùng.

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 99,2 USD/thùng, tăng 3,8 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,9 USD/thùng, tăng 3,69 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp

VOV.VN - Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp khi ông Trump ám chỉ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

VOV.VN - Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp khi ông Trump ám chỉ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

