Giá xăng dầu 15/5: Giá dầu Brent ở mức 105,76 USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu ổn định trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ngày 14/5, giá dầu Brent và WTI gần như đi ngang khi nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu liên quan đến thương mại và địa chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent ở mức 105,76 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 101,14 USD/thùng.

Giá dầu đang chờ tín hiệu từ cuộc gặp gỡ Mỹ - Trung

Thị trường dầu mỏ toàn cầu được đánh giá vẫn trong trạng thái “bình lặng sau bão” sau giai đoạn biến động mạnh do khủng hoảng địa chính trị. Dù nguồn cung từ Trung Đông sụt giảm gần 20 triệu thùng/ngày sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi việc Mỹ và các nước khu vực Đại Tây Dương tăng mạnh xuất khẩu, cùng với nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc và xu hướng giảm tồn kho của nhiều quốc gia.

Nhờ những yếu tố cân bằng này, giá dầu Brent thấp hơn so với đỉnh trong giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự ổn định hiện tại chỉ mang tính tạm thời, khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn hiện hữu và tiến trình hòa bình còn nhiều bất ổn, khiến thị trường dầu mỏ có thể bước vào giai đoạn biến động mới.