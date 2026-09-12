Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Dầu Brent giảm còn 103,88 USD/thùng

Giá dầu Brent giảm

Theo Reuters, chiều 11/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 3,75 USD, tương đương 3,48%, xuống 103,88 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 3,33 USD, tương đương 3,25%, xuống mức 99,15 USD/thùng. Dù giảm trong phiên, cả hai loại dầu đều tăng hơn 7% trong tuần và có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Giá dầu chịu sức ép sau thông tin các ngoại trưởng Trung Đông đang tìm cách đạt thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm duy trì hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Những tín hiệu này phần nào làm giảm lo ngại về khả năng nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Giá dầu thế giới giảm

Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu vẫn ở mức cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 7 tàu trong ngày 11/9, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Tuyến hàng hải này trước khi chiến tranh Iran nổ ra đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trong khi đó, giá dầu diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon, do tác động đồng thời từ gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Iran và các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 có thể thiếu hụt sâu hơn dự báo trước đó, khi dòng chảy dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh khó trở lại bình thường trước năm 2027.

Giá xăng E10RON95-V hiện ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 10/9 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu, đồng thời chi 500 đồng/lít từ Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học.