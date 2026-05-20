Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Giá dầu Brent giảm sau khi ông Trump hoãn tấn công Iran

Ông Trump đăng trên mạng xã hội, ông đang tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba trong khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận vẫn tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng nối lại tấn công nếu không đạt được thỏa thuận.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,73 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 110,37 USD/thùng vào lúc 08:25 GMT. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6, hết hạn vào thứ Ba, giảm 63 cent, tương đương 0,60%, xuống còn 108,03 USD/thùng; hợp đồng tháng 7 giảm 82 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 103,56 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent và WTI đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/5 và ngày 30/4.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, bị đóng cửa, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran gửi tới Mỹ bao gồm chấm dứt các cuộc xung đột trên tất cả các mặt trận, kể cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Giá dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h00’ ngày 14/5. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 14/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.