Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Giá dầu Brent giao dịch ở mức 104,20 USD/thùng

Thị trường năng lượng tiếp tục chịu áp lực từ Trung Đông

Theo Reuters, giá xăng dầu chiều ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 82 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 104,20 USD một thùng và giá dầu WTI giảm 60 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 97,66 USD.

Reuters trích lời của hãng thông tấn ISNA của Iran cho rằng, Iran cảnh báo chống lại các cuộc tấn công tiếp theo và công bố các bước nhằm củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng, vốn vẫn bị đóng cửa phần lớn. Trước chiến tranh, eo biển này từng vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, chiếm khoảng 20% ​​lượng tiêu thụ toàn cầu.

Giá dầu thế giới Giá dầu thế giới biến động quanh mốc 104 USD/thùng (Ảnh: Reuters)

Theo các cuộc khảo sát được công bố ngày 21/5, đồng euro đã suy giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi vào tháng 5 do chi phí sinh hoạt tăng cao vì chiến tranh đã ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu dịch vụ trên khắp châu Âu và các công ty đẩy nhanh việc sa thải nhân viên.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 21/5

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.