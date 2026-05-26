English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 26/5: Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Thứ Ba, 05:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 4%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần khi Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Hai khi sự lạc quan gia tăng vì Hoa Kỳ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình, mặc dù hai bên vẫn bất đồng về các vấn đề then chốt như việc phong tỏa eo biển Hormuz.

gia xang dau hom nay 26 5 gia dau giam hon 4 xuong muc thap nhat trong hai tuan hinh anh 1

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,44 USD, tương đương 4,3%, xuống còn 99,10 USD một thùng vào lúc 08:22 GMT, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ ở mức 92,24 USD một thùng, giảm 4,36 USD, tương đương 4,5%. Cả hai hợp đồng đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5 vào đầu phiên giao dịch.

Giá dầu trong nước ổn định

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

gia xang dau hom nay 26 5 gia dau giam hon 4 xuong muc thap nhat trong hai tuan hinh anh 2

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giá dầu thế giới giảm giá dầu Brent giá dầu WTI giá xăng dầu mới nhất giá xăng dầu trong nước giá xăng RON95 hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc
Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran
Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít xuống còn 24.070 đồng/lít từ 15h00 hôm nay (14/5); giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít còn 23.450 đồng/lít.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít xuống còn 24.070 đồng/lít từ 15h00 hôm nay (14/5); giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít còn 23.450 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu diesel giảm còn 27.490 đồng/lít
Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu diesel giảm còn 27.490 đồng/lít

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (7/5), giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu diesel giảm còn 27.490 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu diesel giảm còn 27.490 đồng/lít

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 hôm nay (7/5), giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá