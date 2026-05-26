Giá xăng dầu hôm nay 26/5: Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Hai khi sự lạc quan gia tăng vì Hoa Kỳ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình, mặc dù hai bên vẫn bất đồng về các vấn đề then chốt như việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,44 USD, tương đương 4,3%, xuống còn 99,10 USD một thùng vào lúc 08:22 GMT, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ ở mức 92,24 USD một thùng, giảm 4,36 USD, tương đương 4,5%. Cả hai hợp đồng đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5 vào đầu phiên giao dịch.

Giá dầu trong nước ổn định

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.