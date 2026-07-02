Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Giá dầu giảm trước đàm phán Iran - Mỹ

Giá xăng dầu thế giới chờ tín hiệu từ đàm phán Iran - Mỹ

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,14 USD, tương đương 1,6%, xuống còn 71,81 USD/thùng vào chiều 1/7, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,11 USD, tương đương 1,6%, xuống còn 68,39 USD/thùng.

Chiều 1/7, giá dầu giảm hơn 1% trước đàm phán Iran - Mỹ. Ảnh Reuters

"Các cuộc đàm phán bế tắc giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn nguồn cung mới. Mặt khác, các nhà đầu tư tin tưởng rằng bất kỳ vấn đề nào đang cản trở đàm phán sẽ sớm được giải quyết", nhà phân tích Tamas Varga của PVM Associates cho biết.

Theo một nguồn tin am hiểu trực tiếp về các cuộc thảo luận này, các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra tại Doha với sự tham gia của Qatar và Pakistan với vai trò trung gian hòa giải.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 25/6. Giá xăng E10RON95-V 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 19.910 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.030 đồng/kg.