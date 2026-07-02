Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Giá dầu thấp nhất 4 tháng khi lạc quan về nguồn cung

Theo Reuters, giá dầu đã giảm hơn 1% vào thứ Tư (2/7 - theo giờ Việt Nam) xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 khi sự lạc quan về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã xoa dịu những lo ngại về nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán ở Qatar đã diễn ra tốt đẹp.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,38 USD/thùng, tương đương 1,89%, xuống còn 71,57 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 92 cent/thùng, tương đương 1,32%, xuống còn 68,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong 4 tháng.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, giá dầu có khả năng sẽ giảm xuống thấp hơn, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đang diễn ra ở Qatar được đánh giá là tích cực. Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha, nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về luồng hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo 1 lệnh ngừng bắn lâu dài.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển đã bắt đầu phục hồi, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, lưu lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường thủy này đã trở lại mức trước chiến tranh, nhưng không đưa ra số liệu cụ thể.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ đã giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 408,4 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2018, do nhu cầu lọc dầu trong nước tăng lên trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4/7.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 45 USD/thùng trong quý II năm nay, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong khi đó, giá dầu thô tương lai của Mỹ đã giảm khoảng 31 USD/thùng, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 làm giảm mạnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu thế giới chờ tín hiệu từ đàm phán Iran - Mỹ

Trước đó, Reuters đưa tin, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,14 USD, tương đương 1,6%, xuống còn 71,81 USD/thùng vào chiều 1/7, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,11 USD, tương đương 1,6%, xuống còn 68,39 USD/thùng.

Chiều 1/7, giá dầu giảm hơn 1% trước đàm phán Iran - Mỹ. Ảnh Reuters

"Các cuộc đàm phán bế tắc giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn nguồn cung mới. Mặt khác, các nhà đầu tư tin tưởng rằng bất kỳ vấn đề nào đang cản trở đàm phán sẽ sớm được giải quyết", nhà phân tích Tamas Varga của PVM Associates cho biết.

Theo một nguồn tin am hiểu trực tiếp về các cuộc thảo luận này, các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra tại Doha với sự tham gia của Qatar và Pakistan với vai trò trung gian hòa giải.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 25/6. Giá xăng E10RON95-V 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 19.910 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.030 đồng/kg.