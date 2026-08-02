Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, giá dầu Brent ở mức 90,12 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 84,67 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đảm nhận vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Dữ liệu sơ bộ từ Kpler cho thấy, một số tàu chở dầu và tàu hàng vẫn lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên, do tình hình an ninh diễn biến phức tạp, nhiều tàu được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến việc theo dõi hoạt động hàng hải trở nên khó khăn.

Các giàn bơm dầu tại mỏ Rmelan, Syria, ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters

Bên cạnh nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen đối với tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb cũng làm gia tăng lo ngại các hãng vận tải sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez, gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển và áp dụng cơ chế thu phí tự nguyện.

Các chuyên gia nhận định, nếu tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng và các tuyến vận tải chiến lược chưa được khôi phục ổn định, giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ còn duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới.