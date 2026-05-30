English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 30/5: Giá dầu giảm mạnh trước tin tích cực về Mỹ và Iran

Thứ Bảy, 05:00, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,32%, tương đương 1,24 USD, xuống còn 92,47 USD/thùng vào lúc 06:56 GMT. Giá dầu tương lai của Mỹ giảm 1,38 USD, tương đương 1,55%, xuống còn 87,52 USD/thùng.

Cuối ngày 29/5 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu tương lai đã giảm hơn 1% vào thứ Sáu và đang trên đà giảm mạnh nhất trong tuần kể từ đầu tháng 4/2026, sau các báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng để gia hạn lệnh ngừng bắn.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,32%, tương đương 1,24 USD, xuống còn 92,47 USD/thùng vào lúc 06:56 GMT. Giá dầu tương lai của Mỹ giảm 1,38 USD, tương đương 1,55%, xuống còn 87,52 USD/thùng.

gia xang dau hom nay 30 5 gia dau giam manh truoc tin tich cuc ve my va iran hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu Brent đã giảm mạnh 10,5% trong tuần này - mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 6/4, trong khi giá dầu WTI giảm 9,2% - mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 13/4.

Theo nguồn tin của Reuters, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hôm thứ Năm về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và truyền thông nhà nước Iran cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.

Giá xăng dầu trong nước giảm từ ngày 28/5

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 28/5. Giá xăng RON95-III giảm 1.390 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 1.090 đồng lít, giá bán mới là 23.250 đồng/lít; Xăng E10 giảm 1.390 đồng/lít, giá bán mới là 23.660 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 28/5 giảm 1.110 đồng/lít, giá bán mới là 27.650 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.560 đồng/lít, giá bán là 25.800 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.040  đồng/lít, giá bán mới là 20.440 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng sinh học 500 đồng/lít; Xăng không chì 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 là: 126,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,214 USD/thùng, tương đương giảm 7,49%); 126,928 USD/thùng xăng RON95 (giảm 12,844 USD/thùng, tương đương giảm 9,19%); 146,698 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,608 USD/thùng, tương đương giảm 5,54%); 655,208 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 66,098 USD/tấn, tương đương giảm 9,16%).

PV/VOV.VN
Tag: VOV giá dầu giá dầu thế giới dầu mỏ giá dầu hôm nay giá xăng eo biển hormuz iran mỹ israel xung đột trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 chiều nay 28/5
Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 chiều nay 28/5

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 21/5.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 chiều nay 28/5

Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 chiều nay 28/5

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 21/5.

Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran
Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 28/5, giá dầu thế giới đã bật tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch hôm nay 28/5 sau khi Reuters đưa tin Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran trong đêm 27/5.

Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran

Giá xăng dầu hôm nay 28/5: Giá dầu bật tăng sau đòn tấn công mới của Mỹ vào Iran

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 28/5, giá dầu thế giới đã bật tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch hôm nay 28/5 sau khi Reuters đưa tin Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran trong đêm 27/5.

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia
Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”
Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran
Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,44 USD/thùng, tương đương tăng 3,6% lên mức 99,58 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,71 USD/thùng, tương đương giảm 2,8% xuống mức 93,89 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran

Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Dầu Brent tăng khi Mỹ tiếp tục tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,44 USD/thùng, tương đương tăng 3,6% lên mức 99,58 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,71 USD/thùng, tương đương giảm 2,8% xuống mức 93,89 USD/thùng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá