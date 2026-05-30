Giá xăng dầu hôm nay 30/5: Giá dầu giảm mạnh trước tin tích cực về Mỹ và Iran

Cuối ngày 29/5 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu tương lai đã giảm hơn 1% vào thứ Sáu và đang trên đà giảm mạnh nhất trong tuần kể từ đầu tháng 4/2026, sau các báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng để gia hạn lệnh ngừng bắn.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 1,32%, tương đương 1,24 USD, xuống còn 92,47 USD/thùng vào lúc 06:56 GMT. Giá dầu tương lai của Mỹ giảm 1,38 USD, tương đương 1,55%, xuống còn 87,52 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã giảm mạnh 10,5% trong tuần này - mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 6/4, trong khi giá dầu WTI giảm 9,2% - mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 13/4.

Theo nguồn tin của Reuters, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hôm thứ Năm về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và truyền thông nhà nước Iran cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.

Giá xăng dầu trong nước giảm từ ngày 28/5

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 28/5. Giá xăng RON95-III giảm 1.390 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 1.090 đồng lít, giá bán mới là 23.250 đồng/lít; Xăng E10 giảm 1.390 đồng/lít, giá bán mới là 23.660 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 28/5 giảm 1.110 đồng/lít, giá bán mới là 27.650 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.560 đồng/lít, giá bán là 25.800 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.040 đồng/lít, giá bán mới là 20.440 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng sinh học 500 đồng/lít; Xăng không chì 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 là: 126,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,214 USD/thùng, tương đương giảm 7,49%); 126,928 USD/thùng xăng RON95 (giảm 12,844 USD/thùng, tương đương giảm 9,19%); 146,698 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,608 USD/thùng, tương đương giảm 5,54%); 655,208 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 66,098 USD/tấn, tương đương giảm 9,16%).