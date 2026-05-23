Giá xăng dầu ngày 23/5: Thị trường đi ngang, dầu Brent giữ mốc 104,96 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, vào cuối ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), diễn biến thị trường dầu thô tương đối ổn định. Cụ thể, dầu Brent được giao dịch quanh mức 104,96 USD/thùng, trong khi dầu WTI giá bán là 98,08 USD/thùng.

Theo Reuters, ngành công nghiệp dầu mỏ đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trước cú sốc nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, bằng cách sử dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của cuộc chiến tranh Iran. Nhưng nếu không có bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình, thị trường toàn cầu có thể chỉ còn vài tháng nữa là đến điểm đổ vỡ.

Thị trường dầu mỏ có lẽ chỉ còn khoảng ba tháng nữa trước khi nguồn cung thắt chặt bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy lượng tồn kho xuống mức thấp nguy hiểm, dẫn đến giá tăng mạnh hơn và cuối cùng gây ra sự sụt giảm nhu cầu và những khó khăn kinh tế trên diện rộng.

Các tàu kéo đang hỗ trợ một tàu chở dầu thô cập bến tại một cảng dầu, ngoài khơi đảo Waidiao ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu toàn cầu giảm với tốc độ 5,27 triệu thùng/ngày trong tháng 3, và tăng tốc lên 8,62 triệu thùng/ngày trong tháng 4.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dầu dự trữ dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh khoảng 9 triệu thùng/ngày vào tháng 5 trước khi giảm xuống còn 2,7 triệu thùng/ngày vào tháng 9. Vào thời điểm đó, lượng dầu dự trữ dự kiến ​​sẽ bắt đầu được phục hồi.

Nhưng những dự báo đó dựa trên một giả định quan trọng: eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 và giao thông sẽ hoạt động trở lại vào tháng 6. Lịch trình đó hiện nay có vẻ quá lạc quan, cho thấy lượng hàng tồn kho có thể giảm sâu hơn và kéo dài hơn so với dự báo chính thức.

Thực tế, nhà phân tích độc lập kỳ cựu Paul Horsnell ước tính tốc độ cạn kiệt còn nhanh hơn nhiều: 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 3, 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng 4, 10,2 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 11,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Điều đó tương đương với tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu bị mất khoảng 1,2 tỷ thùng.

Theo ông Horsnell, với tốc độ này, một số kho hàng thương mại có thể giảm xuống mức tối thiểu để vận hành – ngưỡng mà dưới mức đó hệ thống kho không còn hoạt động hiệu quả – ngay từ tháng 8.