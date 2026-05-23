中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu ngày 23/5: Thị trường đi ngang, dầu Brent giữ mốc 104,96 USD/thùng

Thứ Bảy, 05:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, cuối ngày 22/5, thị trường dầu thô ghi nhận xu hướng đi ngang khi hầu như không có biến động.

Giá xăng dầu hôm nay, vào cuối ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam), diễn biến thị trường dầu thô tương đối ổn định. Cụ thể, dầu Brent được giao dịch quanh mức 104,96 USD/thùng, trong khi dầu WTI giá bán là 98,08 USD/thùng.

Theo Reuters, ngành công nghiệp dầu mỏ đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trước cú sốc nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, bằng cách sử dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của cuộc chiến tranh Iran. Nhưng nếu không có bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình, thị trường toàn cầu có thể chỉ còn vài tháng nữa là đến điểm đổ vỡ.

Thị trường dầu mỏ có lẽ chỉ còn khoảng ba tháng nữa trước khi nguồn cung thắt chặt bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy lượng tồn kho xuống mức thấp nguy hiểm, dẫn đến giá tăng mạnh hơn và cuối cùng gây ra sự sụt giảm nhu cầu và những khó khăn kinh tế trên diện rộng.

gia xang dau ngay 23 5 thi truong di ngang, dau brent giu moc 104,96 usd thung hinh anh 1
Các tàu kéo đang hỗ trợ một tàu chở dầu thô cập bến tại một cảng dầu, ngoài khơi đảo Waidiao ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu toàn cầu giảm với tốc độ 5,27 triệu thùng/ngày trong tháng 3, và tăng tốc lên 8,62 triệu thùng/ngày trong tháng 4.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dầu dự trữ dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh khoảng 9 triệu thùng/ngày vào tháng 5 trước khi giảm xuống còn 2,7 triệu thùng/ngày vào tháng 9. Vào thời điểm đó, lượng dầu dự trữ dự kiến ​​sẽ bắt đầu được phục hồi.

Nhưng những dự báo đó dựa trên một giả định quan trọng: eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 và giao thông sẽ hoạt động trở lại vào tháng 6. Lịch trình đó hiện nay có vẻ quá lạc quan, cho thấy lượng hàng tồn kho có thể giảm sâu hơn và kéo dài hơn so với dự báo chính thức.

Thực tế, nhà phân tích độc lập kỳ cựu Paul Horsnell ước tính tốc độ cạn kiệt còn nhanh hơn nhiều: 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 3, 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng 4, 10,2 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 11,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Điều đó tương đương với tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu bị mất khoảng 1,2 tỷ thùng.

Theo ông Horsnell, với tốc độ này, một số kho hàng thương mại có thể giảm xuống mức tối thiểu để vận hành – ngưỡng mà dưới mức đó hệ thống kho không còn hoạt động hiệu quả – ngay từ tháng 8.

 

PV/VOV.VN
Tag: giá xăng dầu dầu Brent dầu WTI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới
Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 21/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14/5.

Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

Giá xăng dầu mới nhất: Xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 21/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 14/5.

Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng
Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng

VOV.N - Giá dầu hôm nay, giá dầu ngày 21/5, giá dầu phục hồi sau hai ngày giảm giá do lo ngại về sự cạn kiệt nguồn dự trữ toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng

Giá xăng dầu hôm nay 21/5: Giá dầu Brent và WTI đều tăng

VOV.N - Giá dầu hôm nay, giá dầu ngày 21/5, giá dầu phục hồi sau hai ngày giảm giá do lo ngại về sự cạn kiệt nguồn dự trữ toàn cầu.

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc
Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

Giá xăng dầu ngày 20/5: Giá dầu giảm sau tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Tư (20/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc "rất nhanh chóng", mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do xung đột.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran
Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Giá dầu giảm khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

VOV.VN - Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng
Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Giá dầu thế giới tăng

VOV.VN - Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân của UAE.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá