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Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/9: Cơ hội tiềm năng với BSR và VPB

Thứ Năm, 05:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BSR và VPB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Vietinbank (VBSE) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP – Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) với giá mục tiêu 27.000 đồng, upside +14,89%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.684,14 tỷ đồng, tăng trưởng 1.143,7%, và lợi nhuận trước thuế đạt 17.732,69 tỷ đồng, tăng trưởng 1.120,8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản cuối quý 2 năm 2026 đạt 105.419 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt dồi dào đạt 47.117 tỷ đồng. Cổ phiếu BSR đang được định giá hấp dẫn với hệ số P/E dự phóng chỉ ở mức 6,74x, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của ngành.

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BSR đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh sau khi lập đỉnh quanh 38.000–39.000 đ/cp, kéo giá về vùng 23.500 – 24.000 đồng/cổ phiếu trước khi hồi phục trở lại. Từ vùng đáy này, cổ phiếu đang hình thành xu hướng hồi phục với các đáy ngắn hạn cao dần, hiện giao dịch quanh 26.000 – 27.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá vẫn đang nằm dưới vùng kháng cự 28.000 – 28.500 đồng/cổ phiếu, cho thấy xu hướng tăng mới chưa được xác nhận hoàn toàn. Khối lượng giao dịch trong giai đoạn tích lũy có xu hướng giảm so với thời điểm bán tháo trước đó, phản ánh áp lực cung đang hạ nhiệt và cổ phiếu có khả năng tiếp tục tích lũy trước khi xuất hiện động lực tăng mới.

Chỉ báo kỹ thuật: Sau khi tạo đáy quanh 23.500–24.000 đ, BSR đã phục hồi và duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy lực cầu đang từng bước quay trở lại.

Kháng cự: Vùng 28.000–28.500 đồng/cổ phiếu đang đóng vai trò cản quan trọng. Đây là vùng giá BSR nhiều lần gặp áp lực bán trong nhịp hồi trước. Một phiên đóng cửa vượt vùng này với thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu xác nhận khả năng hình thành nhịp tăng mới.

Thanh khoản hiện chưa cho thấy sự bùng nổ cần thiết để xác nhận breakout. Do đó, cần theo dõi sự gia tăng khối lượng khi giá tiếp cận/vượt 28.000 đồng. Nếu giá tăng nhưng thanh khoản vẫn thấp, khả năng cao BSR tiếp tục vận động trong vùng tích lũy 25.000 – 28.000 đồng.

VBSE khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn mua vào cổ phiếu BSR tại vùng giá 23.000 – 23.300, với giá mục tiêu ngắn hạn nằm tại 27.000 đồng. Hoạt động cắt lỗ được tiến hành khi giá cổ phiếu đánh mất hỗ trợ mạnh tại 21.000 đồng.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán EVS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với giá mục tiêu 30.800 đồng, upside +13%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 18.880 tỷ đồng, tăng trưởng 68,1% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 45,7% kế hoạch năm. Tăng trưởng tín dụng đạt 23,2% giúp thu nhập lãi thuần tăng 30,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức giảm xuống 3,28% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 56,2%.

mot so co phieu can quan tam 10 9 co hoi tiem nang voi bsr va vpb hinh anh 2

Định giá P/E hiện tại ở mức 7,4x và giá trị sổ sách P/B đang nằm dưới mức trung vị 3 năm.

Trên khung tuần, VPB sau khi giảm mạnh về vùng hỗ trợ mạnh 24,x đã có nhịp hồi phục mạnh quay trở lại vùng 28,x cho thấy đà hồi phục mạnh của cổ phiếu với việc chỉ báo RSI đã vượt vùng 60 và sau khi chạm ngưỡng kháng cự mạnh vùng 28,x thì cổ phiếu đã có tuần giữ giá và rút chân mạnh cho thấy áp lực mua đang gia tăng tại vùng kháng cự này.

Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục

Diệp Diệp/VOV.VN
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