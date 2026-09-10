Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, thậm chí căn nhịp hồi lên mốc kháng cự căn bán

Trong phiên giao dịch sáng 9/9, VN-Index thoát lui dần khi áp lực bán có chiều hướng mạnh tay và đóng cửa trong sắc đỏ khi phe mua không cho thấy nỗ lực phản kháng nào đáng kể. Ở chiều hướng tích cực, một số cổ phiếu vẫn cho thấy nỗ lực ngược dòng mạnh mẽ phải kể đến như VPL (4,12%), VCB (1,03%), TCB (1,41%) và lần lượt chễm chệ trên top 3 cái tên đóng góp điểm số lớn nhất cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tập trung ở một số nhóm ngành như Bất động sản, Chứng khoán và Bán lẻ với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng 1%. Bỏ qua những biến động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục xu hướng co hẹp biên độ dao động trong ngày độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (190 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (120 mã) và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 9/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.827,12 điểm, giảm 3,32 điểm (-0,18%).

Chốt phiên giao dịch ngày 9/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.827,12 điểm, giảm 3,32 điểm

Thanh khoản giao dịch của thị trường tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, thấp hơn (-11,3%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 568 triệu cổ phiếu (1,08%), tương đương giá trị đạt 14.582 tỷ đồng (2,29%).

Độ mở nhóm ngành có thiên hướng cân bằng khi 18/35 cái tên đóng cửa trong sắc xanh (chiếm 51,4%). Dịch vụ ăn uống và lưu trú (3,60%), Hóa chất cơ bản (1,55%) và Dầu khí (1,06%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản Khu công nghiệp (-1,03%), Hàng không (-1,02%) và Chứng khoán (-0,96%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 9/9.

Nhận định chứng khoán 9/9: Nhịp hồi chưa đủ mạnh, nhà đầu tư nên hạ dần tỷ trọng VOV.VN - VN-Index hồi phục trong phiên 8/9 nhưng thanh khoản sụt giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Chuyên gia dự báo, chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.850-1.860 điểm, song khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và chủ động hạ tỷ trọng khi thị trường tiến vào vùng kháng cự.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), lấy lại sắc xanh sau phiên giảm mạnh liền trước, nhưng biên độ tăng khá yếu và thanh khoản ở mức thấp cho thấy động lực tăng của thị trường không lớn. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên nhưng khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-23,9%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu không mạnh. Phiên tăng ngày 9/9 không mang nhiều ý nghĩa tích cực cho xu hướng tăng điểm trở lại mà mang nhiều tín hiệu của phiên hồi kỹ thuật sau phiên giảm mạnh trước đó.

“Nhịp hồi này có khả năng kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.840 – 1.850 điểm rồi quay về test lại mốc hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, thậm chí căn nhịp hồi lên mốc kháng cự căn bán, hạ một phần tỷ trọng và căn ngưỡng hỗ trợ mua lại”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index biến động hẹp và đi ngang trong biên độ 1.822-1.850 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn vững chắc khi đóng cửa tại 1.827 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự hỗ trợ tích cực từ chỉ báo RSI (59) và MFI (75) cho thấy động lực dòng tiền vẫn đang cải thiện dù áp lực bán intraday khiến chỉ số hình thành nến spinning top đỏ. Với trạng thái cung cầu hiện tại đang ở thế cân bằng, kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 10/9 là trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.820–1.830 và kháng cự 1.840–1.850, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí để tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn thị trường tích lũy”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index biến động hẹp và đi ngang trong biên độ 1.822-1.850 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index đang có phiên tăng giảm đan xen trên MA10 phiên với thanh khoản tăng nhẹ trở lại. Chỉ số đang biến động hẹp và đi ngang trong biên độ 1.822-1.850 điểm nên xu hướng sẽ rõ ràng hơn khi chỉ số phá vỡ khỏi vùng dao động kể trên. Đồng thời, nhóm Vingroup đang có diễn biến điều chỉnh ngắn hạn với chỉ báo độ rộng và chỉ báo tâm lý đang suy yếu cho nên thị trường có thể điều chỉnh nếu giảm xuống dưới 1.800-1.822 điểm.

“Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới khi thị trường đang bước vào vùng nhạy cảm với các thông tin quốc tế như dữ liệu CPI vào thứ 6 tuần này và cuộc họp Fed vào ngày 16/9”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

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