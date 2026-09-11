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Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

Thứ Sáu, 05:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu KBC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận thấy tiềm năng trung và dài hạn của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – sàn HOSE) đến từ quỹ đất công nghiệp và đô thị quy mô lớn còn lại tại nhiều tỉnh thành trọng điểm (Bắc Ninh, Hải Phòng, Long An, Hưng Yên), đủ dư địa phát triển cho nhiều năm tới. Tuy nhiên, ngắn hạn, áp lực về nhu cầu vốn ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, độ nhạy cảm của KBC với triển vọng ngành Bất động sản là hiện hữu khi giá trị tồn kho dự án Tràng Cát chiếm tỷ trọng cao. Đây là những yếu tố làm cho cổ phiếu KBC đang giao dịch ở mức định giá P/B quanh 0,9 lần.

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Như vậy, xét trong ngắn hạn, động lực cho KBC đang thiếu vắng và có thể tạo áp lực cho diễn biến giá cổ phiếu. Trong trung hạn, chiết khấu giữ giá hợp lý với giá thị trường mở rộng sẽ mở ra câu chuyện đầu tư xét trên định giá.

Với trung bình hai phương pháp NAV và P/B, mức giá hợp lý của KBC là 34.037 đồng/CP, tương đương tăng 26% so với giá đóng cửa ngày 8/9. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu KBC cho mục tiêu nắm giữ trung và dài hạn.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kết quả kinh doanh quý II/2026 của CTCP Tập đoàn Gemadept (GMD – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.762 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 1.133 tỷ đồng (tăng 153%). Loại trừ khoản lãi đột biến từ thương vụ thoái vốn tại công ty liên kết CJ Logistics, lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số cốt lõi ước tăng 49%. ​

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, GMD ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.213 tỷ đồng (tăng 16%), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.667 tỷ đồng (tăng 102%). Trong đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi ước tăng 39%.​

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt hoàn thành 45%/79% dự phóng năm của BSC. Tuy nhiên, loại trừ khoản doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận ròng đạt 54% dự phóng.

Doanh thu thấp hơn kỳ vọng, nguyên nhân chính do sản lượng Nam Đình Vũ giảm 10% khi các hãng tàu ưu tiên cho thị trường Trung Quốc, MSC dịch chuyển tuyến dịch vụ ra Lạch Huyện.

Lợi nhuận vượt tiến độ, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và đóng góp lớn hơn dự kiến từ GML (đạt 56% dự phóng cả năm).​ Do đó, BSC khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 92.900 đồng/cổ phiếu.

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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