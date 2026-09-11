Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

Tín hiệu phục hồi chưa rõ nét

Áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong phiên giao dịch chứng khoán sáng 10/9 có lúc khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 14 điểm, nhưng về cuối phiên sáng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục mạnh như VIC giúp thị trường chung thu hẹp đà giảm đáng kể. Trong phiên chiều, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu có tín hiệu tích cực hơn giúp VN-Index dần lấy lại sắc xanh và đóng cửa tăng điểm nhẹ. VHM (1,39%), FPT (2,9%), VCB (0,51%), STB (1,69%), MWG (1,82%) là những cổ phiếu đóng góp lớn nhất số sắc xanh của thị trường chung. Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.829,23 điểm, tăng nhẹ 2,11 điểm (0,12%).

Thanh khoản giao dịch của thị trường tiếp tục xu hướng suy giảm trong các phiên phục hồi nhẹ của VN-Index. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 487 triệu cổ phiếu (-14,2%), tương đương giá trị đạt 13.624 tỷ đồng (-6,57%).

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index kết phiên ở mức 1.829,23 điểm, tăng nhẹ 2,11 điểm

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh song sắc đỏ lại chiếm ưu thế hơn trên các nhóm ngành khi có tới 19/35 nhóm ngành giảm điểm. Dịch vụ ăn uống (-2,04%), Dầu khí (-0,93%), Dịch vụ tư vấn (-0,87%)… là 3 nhóm ngành giảm điểm sâu nhất. Ở chiều ngược lại, Bán lẻ (1,55%), Hóa chất (0,54%), Công nghệ viễn thông (0,35%) là 3 nhóm ngành tích cực nhất. Trong khi đó, các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng (0,21%), Bất động sản (0,2%) có mức tăng nhẹ.

Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục VOV.VN - Sau nhịp biến động mạnh của thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục hồi phục nhưng sẽ đối mặt vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và cân nhắc hạ tỷ trọng khi thị trường tăng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa tăng điểm nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy động lượng tăng điểm trong phiên 10/9 không lớn. Khối lượng khớp lệnh phiên 10/9 sụt giảm so với hôm qua và thấp hơn (-25,8%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn rất thận trọng. Điểm tích cực là dù số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hơn so với số cổ phiếu tăng giá (162 mã giảm/127 mã tăng) nhưng dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá lại chiếm ưu thế hơn (1,98 lần).

“Do thanh khoản vẫn ở mức thấp và độ rộng của nhóm cổ phiếu tăng giá chưa cao nên tín hiệu phục hồi chưa rõ nét. Nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài, chờ đợi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.780 điểm hoặc xuất hiện tín hiệu tích cực từ thanh khoản mới quay trở lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index có thể quay lại nhịp điều chỉnh nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn một cách vững chắc khi đóng cửa tại 1.829 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI (59) và dòng tiền MFI (70). Với việc phe mua chiếm ưu thế và đóng cửa gần mức cao nhất ngày, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840-1.850 trong kịch bản khả quan.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên chiến lược nâng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời chủ động chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc để tích lũy dần các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công nhằm tối ưu hóa danh mục trong giai đoạn thị trường đang cải thiện tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

VN-Index có thể quay lại nhịp điều chỉnh nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục biến động quanh MA10 phiên với thanh khoản sụt giảm phản ánh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Thị trường đang có diễn biến phân hóa khi chỉ số đang được neo giữ trở lại bởi nhóm Vingroup và FPT, STB… trong khi phần còn lại của thị trường khá yếu. Đồng thời, chỉ số đang có sự lưỡng lự tại vùng kháng cự bên trên tương ứng 1.850-1.870 điểm và chỉ số có thể quay lại nhịp điều chỉnh nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm.

“Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý thị trường đang vào vùng nhạy cảm với các thông tin quốc tế như dữ liệu CPI vào thứ 6 tuần này và cuộc họp Fed vào ngày 16/9. Ở kịch bản tích cực, nhà đầu tư có thể để ý đến các nhóm cổ phiếu như Hóa chất (DGC), ngành Bán lẻ (DGW, MWG, FRT), Sữa(VNM), Cảng biển (GMD, DVP, PVP), Ngân hàng (MBB, HDB, STB, VPB), BĐS (VHM, VRE, VPL), Công nghệ thông tin (FPT)”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

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