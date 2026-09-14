Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/9: Cơ hội tiềm năng với FRT và IDC

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HSX), nâng giá mục tiêu 6% lên 170.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 22% so với giá đóng cửa ngày 10/9.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích công ty mẹ (LNST-CTM) Quý 2/2026 của FRT đạt 341 tỷ đồng (+188% so với cùng kỳ), vượt 50% kỳ vọng chuyên viên, nhờ Long Châu đóng góp LNST 340 tỷ đồng (+133% so với cùng kỳ) với biên LNST-CTM đạt kỷ lục mới 3,1%.

Doanh thu thuần Quý 2/2026 đạt 15.626 tỷ đồng (+37,2% so với cùng kỳ). VDSC nâng dự phóng doanh thu và LNST-CTM 2026 lần lượt 10% và 26% so với dự phóng cũ, đạt 66.075 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ) và 1.445 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ), EPS 2026 đạt 8.090 đồng/cổ phiếu.

Trong 3 quý của năm 2026, VDSC dự phóng LNST-CTM của FRT đạt 393 tỷ đồng (+ 80% so với cùng kỳ), với 45 tỷ đồng từ FPT Shop (tương đương so với cùng kỳ) và 348 tỷ đồng từ Long Châu (+103% so với cùng kỳ). Long Châu đang có lợi thế lớn về mặt giá nhập/số lượng nhập/chủng loại thuốc nhờ vị thế lớn trong ngành. Việc siết chặt hàng lậu/giả cũng đang củng cố điều kiện thuận lợi cho Long Châu tiếp tục mở rộng. VDSC ước tính chuỗi sẽ mở mới 90-100 cửa hàng quý này và duy trì doanh thu mỗi cửa hàng tốt ở mức 1,25 – 1,27 tỷ đồng/tháng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Nhìn chung , năm 2026 vẫn là một năm mà Long Châu tiếp tục dẫn dắt KQKD của FRT thông qua mở rộng thị phần ra khu vực nông thôn bằng việc duy trì nhịp mở mới ~400 nhà thuốc và 40-50 TTTC; đồng thời SSSG cải thiện nhẹ, đạt mức 5-6% so với cùng kỳ. Môi trường cạnh tranh của ngành bán lẻ dược phẩm đang thuận lợi các chuỗi lớn, có năng lực quản lý hàng hóa tốt và mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp.

Sử dụng phương pháp định giá từng phần (SoTP) theo DCF cho FPT Shop và Long Châu, cùng với các điều chỉnh dự phóng như đã đề cập, VDSC đồng thời điều chỉnh tăng giả định WACC của FPT Shop lên 12,5% (từ12,0%) và Long Châu lên 13,7% (từ 12,5%) nhằm phản ánh bối cảnh mặt bằng chi phí vốn cao hơn. Tổng hợp lại, VDSC nâng 6% giá mục tiêu lên 170.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 22%, so với giá đóng cửa tại ngày 10/9.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu IDC

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Tổng công ty IDICO (IDC) với giá mục tiêu 36.205 đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, IDC ghi nhận doanh thu thuần 3.756 tỷ đồng (+5,6% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 39,64% kế hoạch năm, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.001 tỷ đồng (+20,2% so với cùng kỳ năm trước).

Với việc IDC dự kiến đưa hai KCN Vinh Quang và Tân Phước 1 vào khai thác từ quý IV/2026, dòng tiền của doanh nghiệp được kỳ vọng cải thiện đáng kể sau giai đoạn chịu áp lực từ chi phí đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng trưởng mạnh nhờ quy mô tiền gửi lớn cũng góp phần hỗ trợ lợi nhuận của IDC.

Cả năm 2026, VCBS dự báo doanh thu đạt 8.755 tỷ đồng (+1,94% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận thuần đạt 1.950 tỷ đồng (+0,95% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng EPS đạt 4.667 đồng. Định giá P/E trượt ở mức 5,96 lần và P/B ở mức 1,91 lần. Dòng tiền kỳ vọng cải thiện nhờ đưa KCN Vinh Quang và Tân Phước 1 vào khai thác.

VCBS kỳ vọng năm 2027 sẽ là điểm rơi ghi nhận kết quả kinh doanh của các dự án bất động sản dân dụng, với các động lực chính gồm: dự kiến hoàn tất các thủ tục để bàn giao dự án AEON trong năm 2027; và dự án Bắc Châu Giang dự kiến mở bán từ quý I/2027. Các dự án này sẽ bổ sung nguồn thu ngoài mảng KCN và tạo thêm động lực tăng trưởng cho IDC trong giai đoạn 2027 trở đi.

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