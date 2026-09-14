Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy

Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo trong các phiên giảm

Khởi đầu phiên “chào tuần mới” kém suôn sẻ, VN-Index dường như phát đi tín hiệu ngầm về những ngày giao dịch đầy chông gai khi bủa vây là làn sóng tin tức không mấy tích cực gửi về tại những điểm nóng trên toàn thế giới. Mặc dù 3 phiên giao dịch tiếp theo cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thu hẹp biên độ dao động nhằm củng cố xu hướng mới, thế nhưng phiên giao dịch thứ 6 trở thành cơn ác mộng của thị trường chung trong bối cảnh ngay cả những nhóm ngành được kỳ vọng hưởng ứng dòng tiền như Dầu khí, Phân bón cũng chẳng thể kết thúc tuần giao dịch một cách trọn vẹn. Chỉ số chính thức đánh mất mốc 1.800 điểm sau nhiều ngày nỗ lực neo giữ làm gia tăng nguy cơ xảy ra cú rơi sâu hơn về những vùng nền giá chiết khấu.

VN-Index đánh rơi gần 58 điểm trong tuần thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-13,3%) so với mức bình quân 20 tuần và đành hẹn chinh phục lại những mốc điểm cao hơn trong tương lai không xa. Tính riêng ngày thứ 6 cuối tuần, độ mở bao trùm bởi sắc đỏ khi số mã giảm điểm (284 mã) áp đảo hoàn toàn so với chỉ vỏn vẹn 51 mã tăng điểm và thanh khoản bùng nổ khi cao hơn (21,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Tuần giao dịch 7/9 – 11/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.795,21 điểm, giảm 57,87 điểm (-3,12%).

Tuần giao dịch 7/9 – 11/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.795,21 điểm, giảm 57,87 điểm

Thanh khoản ngay lập tức bùng nổ trở lại trong phiên sắc đỏ bao trùm, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh tuần vẫn thấp hơn (-13,3%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 592 triệu cổ phiếu (-8,72%), tương đương giá trị đạt 15.341 tỷ đồng (-12,47%).

Tuần giao dịch không khoan nhượng của “phe gấu” khi chỉ vỏn vẹn 3/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trong tuần qua. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (5,48%), Giấy, Bao bì (1,56%) và Đường (1,20%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-5,07%), Bất động sản (-4,69%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-4,64%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất tuần qua.

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét VOV.VN - VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm và kháng cự 1.840-1.870 điểm là những mốc đáng chú ý trong phiên 11/9.

Theo Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khiến VN-Index đánh thủng mốc tâm lý 1.800 điểm. Biên độ giảm lớn (-1,86%) cộng với thanh khoản tăng mạnh cho thấy tín hiệu tiêu cực rõ nét hơn. Đóng cửa thấp điểm nhất phiên với khối lượng khớp lệnh vượt (21,7%) so với mức bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán hoàn toàn lấn át. Nhìn chung xu hướng trong ngắn hạn đang xấu đi, nhưng chưa phá bỏ hoàn toàn xu hướng tích cực đã thiết lập trong 3 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó. Ngưỡng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm được kỳ vọng vẫn chưa bị xâm phạm và khả năng cao sẽ được VN-Index kiểm định lại trong các phiên của tuần này 14-18/9.

“Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo trong các phiên giảm của tuần này 14-18/9, đồng thời có thể mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục khi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.770 điểm”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức cao

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy thận trọng khi đóng cửa tại 1.795 điểm, dù vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ MA20 nhưng áp lực bán chiếm ưu thế đã đẩy chỉ số lùi xuống dưới MA10 và kết phiên ở vùng thấp nhất ngày, phản ánh rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần nếu lực cầu không sớm cải thiện. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức trung tính 50 và MFI 67 cho thấy dòng tiền vẫn có sự cải thiện, thị trường hiện tại thiếu động lực bứt phá và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.790–1.820, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức cao (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.875 điểm và tiếp đà giảm xuyên thủng đường hỗ trợ Tenkan để lùi về kiểm định đường Kijun quanh mốc 1.795 điểm với mức thanh khoản đột biến. Việc chỉ số đóng cửa bằng một cây nến đỏ ở mức thấp nhất phiên cùng bóng nến trên ngắn cho thấy những nỗ lực tăng điểm đã bị phe bán hoàn toàn áp đảo về cuối phiên, qua đó đánh mất mốc hỗ trợ 1.800 điểm.

Xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI thiết lập đỉnh ngắn hạn quanh vùng tiệm cận quá mua và đã sụt giảm gãy đường xu hướng tăng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD đang chuẩn bị giao cắt xuống dưới đường tín hiệu, kết hợp cùng dải histogram dương đang dần thu hẹp và có khả năng đảo chiều sang trạng thái âm. Các tín hiệu kỹ thuật này phản ánh xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng đã kết thúc và thị trường đang chuẩn bị bước vào nhịp tích lũy với biên độ rộng. Khả năng cao trong những phiên tới, thị trường sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh đường Kijun và tiến vào nhịp tích lũy trong biên độ 30 điểm giữa đường Kijun và đường Tenkan trước khi có thể xác nhận được xu hướng tiếp theo. Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.780 - 1.790 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.820 - 1.830 điểm.

“Áp lực bán chủ động gia tăng đột biến khiến chỉ số xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức cao. Dòng tiền có xu hướng thoát ra dứt khoát và phe bán đang hoàn toàn làm chủ tình hình. Chiến lược ưu tiên lúc này là đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn và tuyệt đối tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro đối với các vị thế vi phạm ngưỡng cắt lỗ. Nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy tại các nhịp nhúng sâu mà cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường thiết lập vùng cân bằng vững chắc hơn đi kèm sự cạn kiệt của lực bán”, chuyên gia của BVSC phân tích.

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