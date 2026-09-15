English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/9: Cơ hội tiềm năng với ACB và SCS

Thứ Ba, 05:00, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ACB và SCS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với giá mục tiêu 27.000 đồng, upside +24%.

VDSC hạ dự phóng lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2026F 6% xuống 22.845 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng P/B 2026F/27F lần lượt 1,44x/1,24x. NIM 2026F được điều chỉnh giảm 15bps về 2,96%, dự phóng tăng trưởng tín dụng hạ từ 15,2% xuống 13,8%.

mot so co phieu can quan tam 15 9 co hoi tiem nang voi acb va scs hinh anh 1

LNTT Quý 2/2026 đạt 5.367 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ quý trước, -12% so với cùng kỳ năm trước); LNTT nửa đầu năm 2026 đạt 10.735 tỷ đồng (+0,4% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ nợ xấu 1,03%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 104%. ROAE 2026F dự phóng 17,9% (từ 18,9%). EPS 2026F đạt 3.127 đồng/cổ phiếu, P/E 7,1 lần.

VDSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB tại mức giá mục tiêu ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/B 2026F/27F lần lượt là 1,44x/1,24x. VDSC giữ quan điểm định giá nội tại (P/B mục tiêu 1,30 lần cho GTSS 2026F), song hạ dự phóng ROAE 2026F về 17,9% (từ 18,9%) sau khi điều chỉnh giảm 6% dự phóng LNTT, chủ yếu do NIM không còn dư địa mở rộng và chi phí dự phòng cao hơn. Dù vậy, mức sinh lời này vẫn cải thiện 138 bps so với cùng kỳ năm trước và ROAE bình quân giai đoạn 2026F-31F được duy trì ở 20,2%. ACB hiện đang giao dịch ởP/B 1,30x - nằm ởnửa dưới của biên độ 3 năm (1,0–1,7 lần) và bám sát tiệm cận trung bình 5 năm (~1,35x).

Định giá của ACB đang bám sát đường tương quan P/B – ROAE của nhóm các ngân hàng theo dõi, tức phần bù định giá đã phản ánh tương đối đầy đủ mức sinh lời hiện tại. Theo đó, dư địa tăng giá trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng cải thiện chất lượng tài sản hơn là việc định giá tiếp tục được đánh giá lại. ACB vẫn là lựa chọn phòng thủ hợp lý trong bối cảnh vĩ mô nhiều biến động nhờ chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành, với dự phóng 2026F của tỷ lệ NPL là 1,1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì trên 110%.

Các yếu tố cần theo dõi trong các quý tới gồm: xu hướng nợ nhóm 2 và nợ xấu hình thành ròng sau khi bật tăng mạnh trong Quý 2/2026, cùng tiến độ trích lập cho dư nợ thuộc NĐ 86 (còn khoảng 1.200– 2.000 tỷ đồng); tốc độ thu hồi nợ xấu ngoại bảng trong điều kiện thanh khoản thị trường BĐS suy yếu; và thời điểm ghi nhận chi phí chuyển đổi số, hiện đang được lùi sang các năm sau và tạo rủi ro cho dự phóng CIR.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SCS

Công ty Chứng khoán NH NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCS – sàn HOSE) SCS với giá mục tiêu 56.789 đồng, upside +32%.

Trong Quý 2/2026, SCS ghi nhận doanh thu 279 tỷ đồng (-4,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng, duy trì đi ngang so với cùng kỳ nhờ đơn giá dịch vụ tăng hơn 5% bù đắp cho sản lượng giảm.

mot so co phieu can quan tam 15 9 co hoi tiem nang voi acb va scs hinh anh 2

Lũy kế 6 tháng, SCS hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Cả năm 2026, NHSV dự phóng doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 768 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ). SCS duy trì chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn tối thiểu 5.000 đồng/cổ phiếu.

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD
Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/9: Cơ hội tiềm năng với BSR và VPB
Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/9: Cơ hội tiềm năng với BSR và VPB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BSR và VPB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/9: Cơ hội tiềm năng với BSR và VPB

Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/9: Cơ hội tiềm năng với BSR và VPB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BSR và VPB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT
Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 9/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MSN và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT

Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/9: Cơ hội tiềm năng với MSN và PVT

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 9/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MSN và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá