Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/9: Cơ hội tiềm năng với ACB và SCS

Lực cầu có xu hướng mạnh dần lên

VN-Index xuất phát lệch nhịp ngay đầu tuần mới khi tâm lý giao dịch thị trường vẫn trở thành rào cản vô hình sau những biến động khó lường về giá dầu thế giới. Trong ngày mà sắc đỏ nắm giữ ưu thế gần như xuyên suốt, đà giảm của VIC cùng với cơn bán tháo hoảng loạn của nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái (VIX, GEX, GEE và GEL) khiến dòng tiền trở nên tương đối dè dặt mỗi khi có ý định nhập cuộc trở lại.

Ở chiều hướng tích cực, thị trường vẫn biết cách tiến cử những cái tên nổi bật và ngoài nhóm Dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét, Ngân hàng (SSB, TCB, VPB), Bán lẻ (DGW, MSN) cũng chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những cổ phiếu hiếm hoi đóng cửa trong sắc xanh nhờ nỗ lực ngược dòng không biết mệnh mỏi. Độ mở và phân bổ dòng tiền đều cho thấy sự vượt trội của “phe gấu” khi số mã giảm điểm (229 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (85 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới 25,6% so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, VN-Index ở mức 1.788,23 điểm, giảm 6,98 điểm (-0,39%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, VN-Index ở mức 1.788,23 điểm, giảm 6,98 điểm

Tâm lý giao dịch xáo trộn khiến thanh khoản thị trường bùng nổ trở lại, cao hơn (25,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 826 triệu cổ phiếu (17,99%), tương đương giá trị đạt 19.584 tỷ đồng (14,98%).

Phiên giao dịch chứng kiến sự áp đảo của phe bán khi có tới 28/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm (3,10%), Dầu khí (2,62%) và Dịch vụ ăn uồng và lưu trú (1,83%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-2,71%), Chứng khoán (-2,71%) và Bán buôn, bán lẻ (-1,75%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 14/9.

Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy VOV.VN - VN-Index vừa đánh mất mốc 1.800 điểm sau một tuần giảm mạnh, khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thanh khoản tăng cao, VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng lạm phát và lãi suất có xu hướng gia tăng trên thế giới. Khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay tăng hơn so với phiên cuối tuần và vượt (25,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa đà giảm đã thu hẹp đáng kể sau khi VN-Index đã test thành công ngưỡng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm. Thanh khoản gia tăng, đà giảm thu hẹp trong bối cảnh VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ cho thấy lực cầu có xu hướng mạnh dần lên.

“Chúng tôi đã kỳ vọng VN-Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ trên rồi tích lũy lại và zích zắc đi lên. Thị trường phiên 14/9 phản ánh nhịp điều chỉnh quay về vùng hỗ trợ, nhưng tín hiệu đảo chiều chưa xuất hiện, vì vậy nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và chờ đợi thêm tín hiệu tích cực hơn. Vị thế mở mua thêm vẫn có thể tiếp tục trong các phiên tới khi VN-Index có nhịp rung lắc thêm một lần về quanh ngưỡng 1.770 điểm”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Khả năng giằng co trong biên độ 1.780–1.810 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính với áp lực cung cầu cân bằng, khi cây nến spinning top tại mốc 1.788 điểm cùng các chỉ báo kỹ thuật như RSI(14) ở mức 48 và MFI đạt 60 cho thấy dòng tiền có sự cải thiện nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Với việc chỉ số duy trì dưới MA10 và MA20 nhưng chưa đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.780–1.810 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

“Chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ – kháng cự, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.780–1.810 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục quán tính giảm điểm với thanh khoản gia tăng phản ánh áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên đầu tuần. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý đang giảm về vùng thấp và biên độ giảm đang hẹp dần phản ánh lực cầu cũng đã xuất hiện trong phiên. Theo đó, vùng 1.760-1.780 điểm đang là vùng hỗ trợ đáng chú ý và kỳ vọng chỉ số sẽ duy trì trên vùng này cho tới nữa cuối tuần này. Ở kịch bản tiêu cực hơn, vùng 1.720 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo khi chỉ số tiếp tục phá vỡ đi xuống. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn duy trì mức trung tính.

“Chiến lược vẫn là ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục với tỷ trọng 40% cổ phiếu/60% tiền. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao có thể chờ giải ngân tại top 10 rổ FTSE GEIS hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”, chuyên gia của YSVN nhận định.