Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/10: Cơ hội tiềm năng với MWG và GAS

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) với giá mục tiêu 109.000 đồng, upside +44%.

MBS nâng dự phóng lợi nhuận ròng 2026F/2027F lên 12.439 tỷ đồng (+77% so với cùng kỳ) và 12.228 tỷ đồng (+47%/+21% so với báo cáo cũ). Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận (LN) ròng đạt 6.017 tỷ đồng (+88% so với cùng kỳ), hoàn thành 71% dự phóng cũ. Cổ phiếu giao dịch tại P/E dự phóng 2026F/2027F lần lượt là 9,0x và 9,1x, P/B đạt 3,1x, ROAE 2026F đạt 31% và thị suất cổ tức 1,3%.

MBS xác định giá mục tiêu của MWG ở mức 109,000 đồng/cổ phiếu theo phương pháp định giá tổng các thành phần (SOTP), tương ứng với tiềm năng tăng giá 44%. Hiện MWG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026–2027 lần lượt là 9.0x và 9.1x, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 3 năm là 19x. Mức định giá này phần nào phản ánh những lo ngại của thị trường về khả năng doanh số điện máy đã đạt đỉnh, cùng với thanh khoản thị trường còn trầm lắng.

MBS khuyến nghị tích lũy cổ phiếu MWG trong các nhịp điều chỉnh của thị trường, dựa trên ba động lực hỗ trợ chính: thế hệ iPhone mới kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng doanh số; tiến trình nâng hạng thị trường có thể góp phần cải thiện thanh khoản và tạo động lực tái định giá cổ phiếu ở giai đoạn sau; và triển vọng niêm yết BHX vào năm 2028, sau khi hoàn tất xóa lỗ lũy kế.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS

Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) với giá mục tiêu 97.200 đồng, upside +23,0%.

VPBankS dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm 2026F của GAS đạt 170.399 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) và 21.080 tỷ đồng (+47% so với cùng kỳ). Trong 6 tháng năm 2026, doanh thu đạt 81.269 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 11.208 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ).

Định giá P/E forward 2026F ở mức 14,5 lần, P/B hiện tại 2,9x và ROAE trượt 12 tháng đạt 18,9%. Chính sách cổ tức bằng tiền duy trì hấp dẫn ở mức 3,0%.

Rủi ro đầu tư: Các dự án đầu tư bị chậm trễ: Dự án khai thác khí trong nước hay các dự án điện khí LNG nếu bị chậm tiến độ có thể làm sản lượng kinh doanh và hiệu quả hoạt động suy giảm. Nguồn cung và giá các sản phẩm khí: trên thị trường quốc tế gián đoạn và biến động mạnh có thể làm giảm nguồn cung, tăng chi phí và suy giảm lợi nhuận.

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