English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/10: Cơ hội tiềm năng với MWG và GAS

Thứ Ba, 05:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MWG và GAS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) với giá mục tiêu 109.000 đồng, upside +44%.

MBS nâng dự phóng lợi nhuận ròng 2026F/2027F lên 12.439 tỷ đồng (+77% so với cùng kỳ) và 12.228 tỷ đồng (+47%/+21% so với báo cáo cũ). Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận (LN) ròng đạt 6.017 tỷ đồng (+88% so với cùng kỳ), hoàn thành 71% dự phóng cũ. Cổ phiếu giao dịch tại P/E dự phóng 2026F/2027F lần lượt là 9,0x và 9,1x, P/B đạt 3,1x, ROAE 2026F đạt 31% và thị suất cổ tức 1,3%.

mot so co phieu can quan tam 20 10 co hoi tiem nang voi mwg va gas hinh anh 1

MBS xác định giá mục tiêu của MWG ở mức 109,000 đồng/cổ phiếu theo phương pháp định giá tổng các thành phần (SOTP), tương ứng với tiềm năng tăng giá 44%. Hiện MWG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026–2027 lần lượt là 9.0x và 9.1x, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 3 năm là 19x. Mức định giá này phần nào phản ánh những lo ngại của thị trường về khả năng doanh số điện máy đã đạt đỉnh, cùng với thanh khoản thị trường còn trầm lắng.

MBS khuyến nghị tích lũy cổ phiếu MWG trong các nhịp điều chỉnh của thị trường, dựa trên ba động lực hỗ trợ chính: thế hệ iPhone mới kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng doanh số; tiến trình nâng hạng thị trường có thể góp phần cải thiện thanh khoản và tạo động lực tái định giá cổ phiếu ở giai đoạn sau; và triển vọng niêm yết BHX vào năm 2028, sau khi hoàn tất xóa lỗ lũy kế.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS

Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) với giá mục tiêu 97.200 đồng, upside +23,0%.

VPBankS dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm 2026F của GAS đạt 170.399 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) và 21.080 tỷ đồng (+47% so với cùng kỳ). Trong 6 tháng năm 2026, doanh thu đạt 81.269 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 11.208 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ).

mot so co phieu can quan tam 20 10 co hoi tiem nang voi mwg va gas hinh anh 2

Định giá P/E forward 2026F ở mức 14,5 lần, P/B hiện tại 2,9x và ROAE trượt 12 tháng đạt 18,9%. Chính sách cổ tức bằng tiền duy trì hấp dẫn ở mức 3,0%.

Rủi ro đầu tư: Các dự án đầu tư bị chậm trễ: Dự án khai thác khí trong nước hay các dự án điện khí LNG nếu bị chậm tiến độ có thể làm sản lượng kinh doanh và hiệu quả hoạt động suy giảm. Nguồn cung và giá các sản phẩm khí: trên thị trường quốc tế gián đoạn và biến động mạnh có thể làm giảm nguồn cung, tăng chi phí và suy giảm lợi nhuận.

Nhận định chứng khoán 20/10: VN-Index có thể lùi sâu về vùng hỗ trợ

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/10: Cơ hội tiềm năng với ADS và HAH
Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/10: Cơ hội tiềm năng với ADS và HAH

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ADS và HAH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/10: Cơ hội tiềm năng với ADS và HAH

Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/10: Cơ hội tiềm năng với ADS và HAH

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ADS và HAH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/10: Cơ hội tiềm năng với BAF và HDG
Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/10: Cơ hội tiềm năng với BAF và HDG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BAF và HDG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/10: Cơ hội tiềm năng với BAF và HDG

Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/10: Cơ hội tiềm năng với BAF và HDG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BAF và HDG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Vi phạm công bố thông tin, Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng
Vi phạm công bố thông tin, Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Vi phạm công bố thông tin, Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá