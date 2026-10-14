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Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/10: Cơ hội tiềm năng với BAF và HDG

Thứ Tư, 05:00, 14/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BAF và HDG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BAF

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) với giá mục tiêu 35.600 đồng, upside +14,7% so với thị giá 31.050 đồng ngày 5/10. Giá mục tiêu giảm 11,2% so với dự phóng trước, xác định bằng phương pháp kết hợp DCF 8 năm (36.176 đồng, 50%) và EV/EBITDA 13,9x (35.000 đồng, 50%).

VNDIRECT dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 8.461 tỷ đồng (+67,9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 675 tỷ đồng (+433,5% so với cùng kỳ năm trước); năm 2027 doanh thu đạt 13.709 tỷ đồng và LNST đạt 1.260 tỷ đồng (+86,6% so với cùng kỳ năm trước).

mot so co phieu can quan tam 14 10 co hoi tiem nang voi baf va hdg hinh anh 1

P/E dự phóng 2026 đạt 19,0 lần. Động lực chính đến từ sản lượng heo thương phẩm tăng 63% so với cùng kỳ năm trước (~1,2 triệu con) và giá heo hơi tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 9:1 giá 15.000 đồng trong đợt tới.

Biên lợi nhuận (LN) gộp mảng heo hơi mở rộng 5,2 điểm % lên 18,8%, chủ yếu mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu hóa quy trình.

Biên LN ròng dự phóng đạt 8,0%/9,2% trong năm 2026/27, tương ứng LNST 675 và 1.260 tỷ đồng.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDG

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), LN ròng 6 tháng năm 2026 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) tăng mạnh 121% so với cùng kỳ trong bối cảnh mảng chính là thủy điện bắt đầu có xu hướng giảm rõ rệt hơn, chủ yếu là do doanh nghiệp ghi nhận giảm chi phí tiền sử dụng đất của Charm Villa, hỗ trợ giá vốn giảm mạnh 197 tỷ đồng. Nhìn sang Quý 3/2026, khi pha El Nino tăng cường, huy động thủy điện sẽ tiếp tục gặp áp lực và là nguyên nhân chính khiến LN Quý 3 giảm 13% so với cùng kỳ. Một số điểm tích cực bù đắp lại bao gồm mảng quản lý vận hành các tòa nhà tăng nhẹ, cũng như hoạt động tài chính tiếp tục tích cực nhờ nguồn tiền dồi dào và rủi ro tỷ giá đã được loại bỏ.

Triển vọng 2026-2027: Hoạt động kinh doanh dần ổn định trở lại. Ước tính LN ròng 2026-2027 tăng 4%/+18% so với cùng kỳ, tương đương với mức giảm 54%/39% so với dự phóng trước, chủ yếu do lùi tiến độ bàn giao Charm Villa trong bối cảnh lãi suất cao, thanh khoản giảm sút. Tuy nhiên, áp lực bán hàng của HDG sẽ không quá lớn, hỗ trợ bởi danh mục điện vẫn hành ổn định, đem lại dòng tiền dồi dào. Doanh nghiệp chủ động giãn tiến độ đầu tư để chờ đợi những thời điểm thuận lợi hơn của thị trường.

mot so co phieu can quan tam 14 10 co hoi tiem nang voi baf va hdg hinh anh 2

Nhìn về dài hạn, HDG duy trì các kế hoạch đầu tư bền vững, tập trung vào 2 mũi nhọn điện NLTT và BDS. Cụ thể, HDG đang triển khai danh mục ~100MW NLTT, điểm rơi trong 2027-2028. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị quỹ đất cho chu kỳ tới, bao gồm Linh Trung (HCM) và 62 Phan Đình Giót (HN) được đưa vào danh sách thí điểm, trong khi Green Lane (HCM) vẫn đang tích cực được tháo gỡ.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 22.500 đồng/cổ phiếu (-26% so với dự báo trước) do nâng tỷ lệ chiết khấu các mảng chính như điện, BDS; Giảm hệ số P/B từ 1.5x về 1.0x với các dự án BDS chưa triển khai; Áp dụng mức chiết khấu toàn tập đoàn 25%. Hiện tại, HDG đang giao dịch ở P/B 0.9x, mức đáy 5 năm trong khi triển vọng lợi nhuận ổn định trở lại, và các rủi ro pháp lý đã được khoanh vùng. MBS cho rằng, HDG có thể từng bước cân bằng quanh vùng giá hiện tại khi các yếu tố bất lợi dần được phản ánh đầy đủ hơn. Do đó, MBS đưa ra quan điểm tích lũy dần đối với HDG, ưu tiên giải ngân từng phần thay vì mua tập trung.

Nhận định chứng khoán 14/10: VN-Index dò đáy, mốc 1.700 điểm thử thách

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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