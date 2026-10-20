Nhận định chứng khoán 20/10: VN-Index có thể lùi sâu về vùng hỗ trợ

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/10: Cơ hội tiềm năng với MWG và GAS

Xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế

Khởi động phiên giao dịch chứng khoán sáng 19/10 đầy khí thế khi đã nạp đủ năng lượng tin tức tích cực trong tuần qua, VN-Index tăng tới 15 điểm ngay khi mở cửa, thế nhưng tâm lý thận trọng vẫn tiếp tục là rào cản vô hình ngăn cản chỉ số chung tiếp cận tới những mốc điểm đã đánh mất. Nhóm Chứng khoán trở thành cái tên nổi bật nhất trong ngày 19/10 khi nhiều cổ phiếu duy trì được sắc xanh trên ngưỡng 1% phải kể đến như SSI, VND, HCM… Bên cạnh đó, một số cổ phiếu riêng lẻ cho thấy nỗ lực ngược dòng ấn tượng, tuy nhiên phần lớn nằm ở nhóm Midcap như FRT, ANV, HT1…

Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” trong ngày với VPB đã từng có thời điểm giảm với biên độ (-5%), kéo theo những cổ phiếu khác cùng ngành đi xuống và có tới 4 “nhà băng” trong số 8 cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. Sắc xanh chiếm phần ưu thế khi số mã tăng điểm (162 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (133 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.689,84, giảm 16,07 điểm (-0,94%).

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.689,84, giảm 16,07 điểm

Nhịp độ giao dịch có phần ổn định trở lại khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 611 triệu cổ phiếu (19,79%), tương đương giá trị đạt 13.382 tỷ đồng (21,52%).

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc xanh khi đóng cửa với 19/35 ngành tăng điểm. Y tế (1,96%), Hóa chất cơ bản (1,64%) và Bán buôn, Bán lẻ (1,16%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bất động sản (-2,33%), Vận tải hàng hóa (-1,35%) và Bảo hiểm (-1,17%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 19-23/10: VN-Index chờ nhịp hồi, ưu tiên quản trị rủi ro VOV.VN - VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần 19-23/10, song xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua mới và ưu tiên quản trị rủi ro.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), mở cửa trong sắc xanh, VN-Index tăng tốt lên mốc 1.720 điểm sau thông tin “Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất”. Tuy nhiên đây là mức cao nhất trong phiên, ngay sau đó áp lực bán gia tăng dần và càng giao dịch áp lực bán càng lớn. Kết phiên, VN-Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm với thanh khoản gia tăng. Khối lượng khớp lệnh tăng và tiệm cận mức bình quân 20 phiên. Dù biên độ tăng điểm bị chi phối lớn bởi cổ phiếu vốn hóa lớn VIC, nhưng nhìn chung áp lực bán có chiều hướng lan rộng ra nhiều nhóm ngành.

“Phiên giảm ngày 19/10 cho thấy xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế và có khả năng kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.660 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội bắt đáy và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.690 điểm, xác nhận trạng thái suy yếu ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy giảm của các chỉ báo động lượng như RSI và MFI. Việc chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần lên mức cao, dù vùng quá bán của RSI có thể kích hoạt những nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn. Trong kịch bản kém khả quan, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ ngay đầu phiên hôm nay 20/10 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ cứng đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục giảm sau khi kiểm định đường Tenkan quanh 1.720 điểm không thành công, trong bối cảnh thanh khoản quay lại mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến đỏ thân dài, bóng nến dưới ngắn, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế và đảo chiều đà tăng trong phiên. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục giảm về vùng quá bán, trong khi MACD duy trì đà giảm dưới ngưỡng 0 cùng histogram âm, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn.

“VN-Index đã đánh mất mốc hỗ trợ 1.700 điểm và tiếp tục tìm kiếm vùng cân bằng mới trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số có khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và quay lại kiểm định vùng đáy trung hạn quanh 1.660 – 1.680 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở mới vị thế và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc giải ngân”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.