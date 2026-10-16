Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TP.HCM).

Theo quyết định, Mekophar bị phạt tiền 92.500.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Vi phạm công bố thông tin, Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2024; văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC kiểm toán năm 2025 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên; Báo cáo thường niên năm 2025.

Bên cạnh đó, Mekophar chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu gồm: Văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC riêng và hợp nhất quý II/2024 bị lỗ; văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh.

Các tài liệu công bố chậm còn có văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; văn bản giải trình nguyên nhân LNST chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này tại BCTC riêng và hợp nhất quý I/2025; biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bằng tiếng Anh.