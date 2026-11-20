Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPM

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), KQKD Quý 3/2026 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) ghi nhận doanh thu thuần 4.128 tỷ đồng (+10,7% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 40 tỷ đồng (-82,9% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu Ure đạt 2.243 tỷ đồng (+11,2% so với cùng kỳ năm trước) nhờ sản lượng tăng 21,6% lên 204.500 tấn, bù đắp giá bán bình quân giảm 8,6%.

Doanh thu NPK đạt 439 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu ammonia thương mại tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Biên gộp hợp nhất giảm 5,2 điểm % xuống 14,1%; riêng biên gộp mảng Ure giảm 9,9 điểm % xuống 19,3% do giá bán giảm trong khi giá khí bình quân duy trì khoảng 12,2 USD/MMBTU (sau thuế). Bên cạnh đó, tỷ lệ SG&A/doanh thu tăng lên 12,2% và lợi nhuận tài chính thuần giảm từ 72 tỷ xuống gần 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu đạt 16.737 tỷ đồng (+27,3% so với cùng kỳ năm trước), LNST hợp nhất 1.371 tỷ đồng (+59,0% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 88,1% và 94,9% kế hoạch năm điều chỉnh.

Quý 4/2026, BVSC ước tính doanh thu thuần 4.293 tỷ đồng (+25,7% so với cùng kỳ năm trước) và LNST cổ đông công ty mẹ 132 tỷ đồng (-42,4% so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng Ure và biên gộp có thể phục hồi theo mùa vụ, song chi phí bán hàng cao tiếp tục gây áp lực lợi nhuận.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/11: Cơ hội tiềm năng với TCB và PVS VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 18/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như TCB và PVS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Cả năm 2026, dự phóng doanh thu 21.030 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ năm trước), LNST cổ đông công ty mẹ 1.480 tỷ đồng (+37,9% so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn 21% so với dự báo trước do giá bán, biên gộp phân bón và hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu kém kỳ vọng, cùng chi phí bán hàng tăng. Năm 2027, doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ dự kiến giảm lần lượt 15% và 28,7% so với cùng kỳ năm trước; biên gộp thu hẹp từ 18,2% xuống 16,5% do giá Ure giảm nhanh hơn chi phí khí.

Kết hợp DCF và Multiple, BVSC điều chỉnh giá mục tiêu DPM giảm 27% xuống 20.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward 2027 là 13,2x (xấp xỉ trung bình 5 năm). Việc điều chỉnh phản ánh dự phóng lợi nhuận giai đoạn 2026–2027 giảm khoảng 21% và WACC tăng từ 10% lên 11,5% (lãi suất phi rủi ro 5,5%; ERP 8,5%). BVSC hạ khuyến nghị từ OUTPERFORM xuống NEUTRAL, với tiềm năng tăng giá 7,3%.

Đánh giá tích cực đối với cổ phiếu GMD

Công ty chứng khoán VIX duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Gemadept (GMD) dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng, với doanh thu thuần đạt 5.423,8 tỷ đồng (+25,2% so với cùng kỳ) với khai thác cảng đạt 4.225,8 tỷ đồng (+10,6% so với cùng kỳ), còn logistics và các hoạt động khác đạt 1.197,9 tỷ đồng (+134,6% so với cùng kỳ), đóng góp khoảng 62,9% mức tăng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.102,3 tỷ đồng (+80,7% so với cùng kỳ).

Riêng Quý 3/2026, doanh thu thuần và LNST hợp nhất lần lượt đạt 2.209,8 tỷ đồng (+41,6% so với cùng kỳ) và 586,3 tỷ đồng (+35,6% so với cùng kỳ).

Sản lượng container toàn hệ thống 9 tháng năm 2026 đạt 3,994 triệu TEU (+8,8% so với cùng kỳ), trong đó khu vực miền Nam dẫn dắt tăng trưởng đạt 2,979 triệu TEU (+16,6% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp Quý 3/2026 thu hẹp đạt 31,8% do chi phí vận hành gia tăng sau tái cấu trúc hợp nhất với CJ Logistics.

LNST hợp nhất Quý 3/2026 đạt 586,3 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ nhưng giảm 54,5% so với cùng kỳ quý trước, trong đó lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 348,8 tỷ đồng (+17,4% so với cùng kỳ). Mức giảm lợi nhuận so với quý trước một phần đến từ nền lợi nhuận Quý 2/2026 ở mức cao nhờ khoản lãi chuyển nhượng đầu tư dài hạn khoảng 608,7 tỷ đồng, trong khi Quý 3 chỉ ghi nhận khoảng 3,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận gộp đạt 2.262,8 tỷ đồng (+16,0% so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận gộp 41,7%, giảm 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đồng thời, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 1.043,4 tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ), tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của GMD.

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