Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu PLC

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu của Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) với giá mục tiêu 30.500 đồng, upside +51%.

Doanh thu thuần năm 2026 dự báo tăng 6,6% so với cùng kỳ đạt 8.287 tỷ đồng và lợi nhuận (LN) ròng tăng 2217,9% so với cùng kỳ đạt 314 tỷ đồng nhờ sản lượng nhựa đường và giá bán dầu nhờn tăng cao từ việc đẩy mạnh đầu tư công.

Định giá P/E trượt 12T hiện ở mức 8,6x và P/B dự phóng 2026 là 1,1x. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu đạt 5.886 tỷ đồng (hoàn thành 72,9% dự báo) và LN ròng đạt 274 tỷ đồng (vượt 190,7% dự báo). Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt dự kiến với tỷ suất 5,9%.

VNDIRECT điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 10,6% còn 30.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp định giá kết hợp giữa DCF và hệ số P/E mục tiêu 14,4x. P/E mục tiêu của chúng tôi cho PLC tương ứng -0,75 độ lệch chuẩn của P/E trung bình giai đoạn 12/2020 –12/2023. Việc hạ giá mục tiêu chủ yếu do tác động hỗn hợp của: cập nhật mô hình định giá sang năm 2027; nâng giả định WACC từ 8,7% lên 9,5% do tăng giả định lãi suất phi rủi ro từ 3% lên 4,42% và giảm giả định phần bù rủi ro thị trường từ 8,35% xuống 7,92%; và giảm hệ số nhân P/E.

PLC hiện đang giao dịch tại mức P/E trượt 12T ở mức 8,6x, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2020-23 (giai đoạn có triển vọng kinh doanh tương đối tương đồng) là 19,5x. VNDIRECT cho rằng định giá của PLC vẫn hấp dẫn với triển vọng kinh doanh trong chu kỳ đầu tư công mới.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HT1

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) với giá mục tiêu 15.360 đồng, upside +26%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 6.390 tỷ đồng (+18,7% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 315 tỷ đồng (+67,1% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 79% kế hoạch năm).

HT1 với lợi thế độc tôn tại miền Nam với các trạm nghiền nằm dọc các trung tâm tiêu thụ, chi phí logistics thấp. Miền Nam nhu cầu VLXD tăng cao nhưng lại thiếu hụt nguồn cung xi măng sản xuất tại chỗ. Với vị thế này HT1 có thể tăng giá bán để chuyển chi phí gia tăng cho khách hàng và bảo vệ biên lợi nhuận gộp.

Bên cạnh đó, phía Nam bước vào giai đoạn bùng nổ đầu tư công với hàng loạt dự án hạ tầng qui mô lớn như sân bay Long Thanh, đường Vành đai 3 và hệ thống cao tốc miền Tây… tạo động lực cho thị trường xi măng phía Nam. Do nhu cầu tốt, HT1 có khả năng tăng giá bán linh hoạt và đã chuyển phần lớn áp lực chi phí sang khách hàng giúp bảo vệ biên lợi nhuận. Giá xăng dầu tăng cao dẫn đến ưu tiên sử dụng xi măng tại gần nơi sản xuất.

Năm 2026, VCBS dự phóng doanh thu thuần đạt 8.883 tỷ đồng (+20,6% so với cùng kỳ năm trước) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 421 tỷ đồng (+53,7% so với cùng kỳ năm trước). Tại thời điểm báo cáo, cổ phiếu HT1 được giao dịch ở mức P/E là 11,7x và P/B là 0,9x.

► Nhận định chứng khoán 26/11: VN-Index có thể lùi về vùng 1.680 điểm