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Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/10: Cơ hội tiềm năng với BMP và PHP

Thứ Tư, 05:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như NTC và HCM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BMP

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) với giá mục tiêu 168.000 đồng, upside +21,6%.

Quý 3/2026, doanh thu đạt 1.489 tỷ đồng (-4,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 319 tỷ đồng (-8,9% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu đạt 4.310 tỷ đồng (+0,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 990 tỷ đồng (+2,3% so với cùng kỳ), hoàn thành 75,6% dự phóng LNST cả năm.

mot so co phieu can quan tam 28 10 co hoi tiem nang voi bmp va php hinh anh 1

ACBS giữ nguyên dự phóng năm 2026 với doanh thu đạt 6.174 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.309 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ), P/B dự phóng 4,2 lần. Trong ngắn hạn, chi phí PVC tăng có thể tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận; tuy nhiên, lợi thế thu mua nguyên liệu và triển vọng giá dầu hạ nhiệt được kỳ vọng hỗ trợ biên lợi nhuận phục hồi trong năm 2027.

Lợi thế thu mua nguyên liệu hỗ trợ biên lợi nhuận phục hồi trong năm 2027 BMP duy trì tỷ trọng lớn nguồn nguyên liệu từ các đối tác chiến lược trong nước, giúp giá mua cạnh tranh hơn so với nguồn nhập khẩu nhờ tiết giảm thuế nhập khẩu 5%, chi phí vận chuyển và đóng gói. Bên cạnh năng lực tài chính mạnh, việc thuộc hệ sinh thái SCG giúp BMP tiếp cận thông tin thịtrường từ SCG Chemicals – nhà sản xuất PVC lớn nhất ASEAN – qua đó nâng cao khả năng dự báo xu hướng giá nguyên liệu, tối ưu thời điểm mua hàng và quản trịtồn kho. ACBS kỳ vọng lợi thế thu mua nguyên liệu, kết hợp với triển vọng giá dầu giảm trong năm 2027 (bình quân 84 USD/thùng theo dự báo EIA), sẽ giúp BMP kiểm soát chi phí đầu vào tốt hơn và hỗ trợ biên lợi nhuận phục hồi.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PHP

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng (PHP – sàn UPCoM) với giá mục tiêu là 65.100 đồng, upside +37,3%.

Năm 2026, doanh thu thuần dự phóng đạt 3.590 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 132,4% so với cùng kỳ. P/E dự phóng 2026 đạt 9,9 lần và P/B dự phóng đạt 2,1 lần. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026 là 590 tỷ đồng.

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MBS điều chỉnh giá mục tiêu cổ phiếu PHP tăng 22.4% so với dự phóng trước, giá mục tiêu mới là 65.100 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp EV/EBITDA và FCFF. Nhờ kỳ vọng PHP sẽ đạt điểm rơi lợi nhuận trong giai đoạn 2026-2027, cũng như chuẩn bị bước vào mùa cao điểm xuất nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm, MBS đánh giá các yếu tố hỗ trợ trên sẽ giúp cổ phiếu PHP duy trì đà tăng trong thời gian tới.

Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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