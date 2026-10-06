Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/10: Cơ hội tiềm năng với TPB và GMD

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TPB

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2026/2027 của Ngân hàng Tiên Phong (TPB – sàn HSX) được dự báo lần lượt tăng 12,9%/13,6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng (TTTD) duy trì ở mức cao, dự kiến 14,8%/13,5% trong năm 2026/2027, cao hơn so với phần lớn các ngân hàng (NH) tư nhân trong phạm vi theo dõi, ngoại trừ nhóm NH nhận chuyển giao bắt buộc.

Động lực TTTD chính đến từ mảng SME và sự phục hồi chọn lọc của tín dụng bán lẻ. MBS dự báo NIM giảm về 2,9% trong năm 2026 và 2,8% trong năm 2027 do chi phí vốn còn neo cao. Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn được kỳ vọng phần nào bù đắp bởi cơ cấu tín dụng dịch chuyển sang các khoản vay có lợi suất tốt hơn, và cho vay trung-dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi. Bên cạnh đó, khả năng duy trì chi phí tín dụng là yếu tố quan trọng giúp TPB tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong 2026-2027, khi NIM chưa phục hồi rõ rệt.

MBS kỳ vọng chất lượng tài sản của TPB cải thiện nhẹ vào cuối năm 2026 và duy trì tương đối ổn định trong năm 2027 khi tỷ lệ nợ xấu hình thành mới/bình quân dư nợ hiện giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 gia tăng so với cùng kỳ, cùng với việc TPB tiếp tục đẩy mạnh tín dụng SME trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn ở mức cao, là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi ngân hàng duy trì mức trích lập phù hợp, qua đó củng cố bộ đệm dự phòng. Theo đó, MBS dự báo chi phí tín dụng duy trì quanh 1% trong giai đoạn 2026-2027, giúp áp lực trích lập được kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TPB với giá mục tiêu 16.600 đồng/cổ phiếu. Hiện TPB đang giao dịch ở mức P/B thấp ngang đáy thuế quan (9/4/2025) và tại P/B 2026F khoảng 0.77x, tức thấp hơn 35% so với trung vị P/B 3 năm và 5 năm, trong khi ROE 2026F vẫn duy trì trên 16%. MBS xác định giá mục tiêu 16.600 đồng/cổ phiếu dựa trên hai phương pháp định giá gồm thu nhập thặng dư và so sánh P/B, với luận điểm đầu tư: TTTD khả quan so với trung bình ngành, chất lượng tài sản cải thiện nhẹ so với cùng kỳ, chi phí tín dụng được duy trì, định giá hấp dẫn.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GMD

Công ty Chứng khoán BETA định giá cổ phiếu GMD của CTCP Tập đoàn Gemadept với giá mục tiêu 91.800 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá +17,6% so với giá đóng cửa ngày 30/9.

Năm 2026, GMD đặt kế hoạch doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 2.800 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành lần lượt 49% và 81% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng chính trong trung hạn đến từ dự án cụm cảng Gemalink giai đoạn 2&3 và cảng Nam Đình Vũ mở rộng công suất. BETA sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF để xác định mức giá mục tiêu 91.800 đồng/cổ phiếu.

Triển vọng doanh nghiệp: Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, thúc đẩy dòng vốn FDI, mở rộng năng lực sản xuất và tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Qua đó, nhu cầu vận chuyển container tiếp tục gia tăng, với sản lượng container toàn quốc tăng khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2010–2025. BETA kỳ vọng xu hướng này tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng sản lượng cảng trong trung hạn.

GMD sở hữu các tài sản cảng trọng điểm tại Cái Mép – Thị Vải và Hải Phòng, hai khu vực có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống cảng container Việt Nam. Gemalink sở hữu quy mô lớn và hiệu suất khai thác cao nhất tại Cái Mép – Thị Vải, trong khi Nam Đình Vũ là cảng có quy mô lớn nhất và vị trí thuận lợi nhất trong khu vực hạ lưu sông Cấm, tạo lợi thế cạnh tranh trong khai thác hàng container tại Hải Phòng.

Cái Mép – Thị Vải đang hưởng lợi từ tăng trưởng sản lượng container và mở rộng mạng lưới tuyến tàu quốc tế, trong khi công suất khai thác tại các bến nước sâu ngày càng cao. Gemalink hiện đã vận hành ở mức gần tối đa công suất, khiến điểm nghẽn tăng trưởng chủ yếu nằm ở năng lực khai thác thay vì khả năng tìm kiếm nguồn hàng. GĐ2&3 sẽ mở rộng công suất, tạo dư địa để Gemalink tiếp tục hấp thụ tăng trưởng sản lượng tại Cái Mép – Thị Vải và trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của GMD trong trung hạn.

BETA sử dụng phương pháp FCFF để xác định mức giá phù hợp cho GMD là 91.800 đồng/cổ phiếu (đã gồm lợi suất cổ tức), tương đương với tiềm năng tăng giá 17,6% so với giá đóng cửa ngày 30/9.

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