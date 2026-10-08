Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/10: Cơ hội tiềm năng với VGI và CTR

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VGI

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chuyển khuyến nghị từ tích lũy sang mua đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel, đồng thời nâng 2% giá mục tiêu lên 101.000 đồng, tương ứng upside 25% dựa trên phương pháp DCF 5 năm.

Trong Quý 3/2026, VDSC dự phóng doanh thu thuần đạt 14.482 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước). Cả năm 2026F, doanh thu thuần dự kiến hoàn thành 50% kế hoạch cả năm, LNST công ty mẹ được điều chỉnh tăng 5,6%. Định giá P/E dự phóng 2026F và 2027F lần lượt là 22,0x và 19,2x, P/B đạt 5,7x và 5,3x. Cổ tức tiền mặt dự kiến 3.000 đồng/cổ phiếu.

VDSC duy trì quan điểm tích cực và đánh giá cao chất lượng tăng trưởng của VGI, dựa trên chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực tại các thị trường sở tại. Mô hình này đang giúp doanh nghiệp cải thiện sức khỏe tài chính, tạo dòng tiền ổn định về công ty mẹ và xây dựng nền tảng để mở rộng sang thị trường mới. Đối với thị trường CH Dominica, VDSC chưa phản ánh dựán này vào dựbáo do đang ởgiai đoạn đầu triển khai (dự kiến ghi nhận doanh thu từ 2027) nên cần thêm thời gian để đánh giá.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm, VDSC nâng 2% giá mục tiêu cho cổ phiếu VGI từ 99.300 đồng/cổ phiếu lên 101.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên giá đóng cửa tại ngày 1/10, VDSC chuyển khuyến nghị từ tích lũy sang mua với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 25%.

Khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu CTR

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu CTR của Tổng Công ty CP Công trình Viettel với giá mục tiêu 83.800 đồng, cao hơn 17% so với giá đóng cửa ngày 29/9/2026.

Dự phóng doanh thu thuần năm 2026F tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi sự mở rộng mảng xây lắp công trình (+38,7% so với cùng kỳ năm trước), cho thuê hạ tầng TowerCo và giải pháp dịch vụ kỹ thuật. Mảng vận hành khai thác duy trì nguồn thu ổn định. Giai đoạn 2026-2030F, FPTS dự phóng CAGR doanh thu đạt 9,7%/năm và CAGR lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 20,3%/năm. Giá mục tiêu được xác định kết hợp hai phương pháp FCFE và FCFF.

Luận điểm đầu tư: Mảng vận hành khai thác (36% lợi nhuận gộp) duy trì nguồn thu và dòng tiền ổn định nhưng tăng trưởng chậm lại. FPTS dự phóng doanh thu tăng 3,6% trong 2026F và 5,5%/năm trong 2027-2030F, chủ yếu nhờ nhu cầu vận hành hạ tầng viễn thông trong nước duy trì ổn định; và mở rộng hoạt động tại Myanmar và Campuchia.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MBB và OCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Mảng Cho thuê hạ tầng (26% lợi nhuận gộp) tiếp tục là động lực tăng trưởng lợi nhuận nhờ mở rộng số trạm và cải thiện tỷ lệ thuê chung. Chúng tôi dự phóng doanh thu tăng 20,2% trong 2026F và 17,9%/năm trong 2027-2030F nhờ tăng số trạm cho thuê với CAGR = +9,6%/năm; và tỷ lệ thuê chung cải thiện ở mức 1.107x vào 2030F khi nhu cầu hạ tầng 5G tăng và chính sách khuyến khích dùng chung của Chính phủ.

Mảng xây dựng công trình (25% lợi nhuận gộp) được dẫn dắt bởi xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trong bối cảnh xây dựng viễn thông dần bão hòa. FPTS dự phóng doanh thu tăng 38,7% trong 2026F và 10,6%/năm trong 2027- 2030F nhờ nguồn việc từ phân khúc B2B tăng nhanh trong bối cảnh thị trường BĐS tăng trưởng trở lại, vốn FDI và đầu tư công tăng cao; và thu nhập cải thiện và xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở của hộ gia đình.

Mảng Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật (13% lợi nhuận gộp) được thúc đẩy bởi mảng năng lượng mặt trời sau khi khung pháp lý được hoàn thiện thông qua Nghị định 135/2024/NĐCP. FPTS dự phóng doanh thu tăng 62% trong 2026F và 7,2%/năm trong 2027-2030F nhờ Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp gia tăng từ khối các danh nghiệp FDI để đáp ứng các tiêu chuẩn (CBAM/ESG); và M&E & ICT tăng theo các dự án xây.

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