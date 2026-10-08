English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/10: Cơ hội tiềm năng với VGI và CTR

Thứ Năm, 05:00, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 8/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VGI và CTR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VGI

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chuyển khuyến nghị từ tích lũy sang mua đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel, đồng thời nâng 2% giá mục tiêu lên 101.000 đồng, tương ứng upside 25% dựa trên phương pháp DCF 5 năm.

Trong Quý 3/2026, VDSC dự phóng doanh thu thuần đạt 14.482 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước). Cả năm 2026F, doanh thu thuần dự kiến hoàn thành 50% kế hoạch cả năm, LNST công ty mẹ được điều chỉnh tăng 5,6%. Định giá P/E dự phóng 2026F và 2027F lần lượt là 22,0x và 19,2x, P/B đạt 5,7x và 5,3x. Cổ tức tiền mặt dự kiến 3.000 đồng/cổ phiếu.

mot so co phieu can quan tam 8 10 co hoi tiem nang voi vgi va ctr hinh anh 1

VDSC duy trì quan điểm tích cực và đánh giá cao chất lượng tăng trưởng của VGI, dựa trên chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực tại các thị trường sở tại. Mô hình này đang giúp doanh nghiệp cải thiện sức khỏe tài chính, tạo dòng tiền ổn định về công ty mẹ và xây dựng nền tảng để mở rộng sang thị trường mới. Đối với thị trường CH Dominica, VDSC chưa phản ánh dựán này vào dựbáo do đang ởgiai đoạn đầu triển khai (dự kiến ghi nhận doanh thu từ 2027) nên cần thêm thời gian để đánh giá.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm, VDSC nâng 2% giá mục tiêu cho cổ phiếu VGI từ 99.300 đồng/cổ phiếu lên 101.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên giá đóng cửa tại ngày 1/10, VDSC chuyển khuyến nghị từ tích lũy sang mua với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 25%.

Khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu CTR

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu CTR của Tổng Công ty CP Công trình Viettel với giá mục tiêu 83.800 đồng, cao hơn 17% so với giá đóng cửa ngày 29/9/2026.

Dự phóng doanh thu thuần năm 2026F tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi sự mở rộng mảng xây lắp công trình (+38,7% so với cùng kỳ năm trước), cho thuê hạ tầng TowerCo và giải pháp dịch vụ kỹ thuật. Mảng vận hành khai thác duy trì nguồn thu ổn định. Giai đoạn 2026-2030F, FPTS dự phóng CAGR doanh thu đạt 9,7%/năm và CAGR lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 20,3%/năm. Giá mục tiêu được xác định kết hợp hai phương pháp FCFE và FCFF.

mot so co phieu can quan tam 8 10 co hoi tiem nang voi vgi va ctr hinh anh 2

Luận điểm đầu tư: Mảng vận hành khai thác (36% lợi nhuận gộp) duy trì nguồn thu và dòng tiền ổn định nhưng tăng trưởng chậm lại. FPTS dự phóng doanh thu tăng 3,6% trong 2026F và 5,5%/năm trong 2027-2030F, chủ yếu nhờ nhu cầu vận hành hạ tầng viễn thông trong nước duy trì ổn định; và mở rộng hoạt động tại Myanmar và Campuchia.

Mảng Cho thuê hạ tầng (26% lợi nhuận gộp) tiếp tục là động lực tăng trưởng lợi nhuận nhờ mở rộng số trạm và cải thiện tỷ lệ thuê chung. Chúng tôi dự phóng doanh thu tăng 20,2% trong 2026F và 17,9%/năm trong 2027-2030F nhờ tăng số trạm cho thuê với CAGR = +9,6%/năm; và tỷ lệ thuê chung cải thiện ở mức 1.107x vào 2030F khi nhu cầu hạ tầng 5G tăng và chính sách khuyến khích dùng chung của Chính phủ.

Mảng xây dựng công trình (25% lợi nhuận gộp) được dẫn dắt bởi xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trong bối cảnh xây dựng viễn thông dần bão hòa. FPTS dự phóng doanh thu tăng 38,7% trong 2026F và 10,6%/năm trong 2027- 2030F nhờ nguồn việc từ phân khúc B2B tăng nhanh trong bối cảnh thị trường BĐS tăng trưởng trở lại, vốn FDI và đầu tư công tăng cao; và thu nhập cải thiện và xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở của hộ gia đình.

Mảng Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật (13% lợi nhuận gộp) được thúc đẩy bởi mảng năng lượng mặt trời sau khi khung pháp lý được hoàn thiện thông qua Nghị định 135/2024/NĐCP. FPTS dự phóng doanh thu tăng 62% trong 2026F và 7,2%/năm trong 2027-2030F nhờ Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp gia tăng từ khối các danh nghiệp FDI để đáp ứng các tiêu chuẩn (CBAM/ESG); và M&E & ICT tăng theo các dự án xây.

Nhận định chứng khoán 8/10: VN-Index giằng co, chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/10: Cơ hội tiềm năng với GEG và KDH
Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/10: Cơ hội tiềm năng với GEG và KDH

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như GEG và KDH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/10: Cơ hội tiềm năng với GEG và KDH

Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/10: Cơ hội tiềm năng với GEG và KDH

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như GEG và KDH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB
Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MBB và OCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB

Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/10: Cơ hội tiềm năng với MBB và OCB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MBB và OCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/10: Cơ hội tiềm năng với MSN và VIB
Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/10: Cơ hội tiềm năng với MSN và VIB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 1/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MSN và VIB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/10: Cơ hội tiềm năng với MSN và VIB

Một số cổ phiếu cần quan tâm 1/10: Cơ hội tiềm năng với MSN và VIB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 1/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như MSN và VIB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin
Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thủy điện Đăkpsi, Công ty Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thủy điện Đăkpsi, Công ty Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá