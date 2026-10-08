Nhận định chứng khoán 8/10: VN-Index giằng co, chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 8/10: Cơ hội tiềm năng với VGI và CTR

Tín hiệu tích cực đảo chiều vẫn chưa xuất hiện

Sau khi chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán sáng 7/10, dòng tiền nhập cuộc trở lại trong phiên chiều và đưa VN-Index thu hẹp biên độ điều chỉnh trong ngày, VIC trở thành cái tên gây giảm điểm nhiều nhất. PNJ tiếp tục có phiên giảm gần mức giá sàn với 51,8 triệu cổ phiếu (tương đương với 10,1% số lượng cổ phiếu lưu hành) được “trao tay”. Bên cạnh đó, các nhóm ngành mang tính đại diện cho thị trường như Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản vẫn chưa thể “đồng pha” khi diễn biến phân hóa tiếp tục diễn ra và chỉ ít cái tên nổi bật có khả năng ngược dòng như MSB, VPB…

Ở chiều hướng tích cực, tâm điểm chú ý dồn vào Bán lẻ và Vận tải khi sở hữu những cái tên nổi bật, tăng điểm mạnh mẽ và vốn dĩ đã duy trì xung lực giá tích cực trong nhiều phiên qua như: MSN, FRT, MWG…; GMD, VSC, VOS… Độ mở cân bằng khi số mã tăng điểm (150 mã) xấp xỉ so với số mã giảm điểm (151 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.753,39, giảm 5,69 điểm (-0,32%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.753,39, giảm 5,69 điểm

Thanh khoản thị trường có phần chậm nhịp giao dịch trở lại khi thấp hơn (-7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 599 triệu cổ phiếu (-27,63%), tương đương giá trị đạt 15.265 tỷ đồng (-22,26%).

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, tuy nhiên độ mở có phần nghiêng về sắc xanh khi có 19/35 nhóm ngành tăng điểm. Khai khoáng (7,08%), Vận tải hàng hóa (3,26%) và Cao su (3,26%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-2,23%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,63%) và Thiết bị điện (-1,59%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 7/10: VN-Index hồi phục, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa rõ VOV.VN - VN-Index hồi phục phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tăng 5,88 điểm lên 1.759,08 điểm, song độ rộng thị trường và các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng tăng chưa được xác nhận. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua đuổi và theo dõi vùng hỗ trợ 1.750-1.760 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau 2 phiên tăng điểm, VN-Index lại đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 7/10. Thanh khoản phiên này sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-7,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm không quá lớn và bị chi phối lớn bởi sự điều chỉnh của cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường (VIC).

“Phiên giảm điểm 7/10 không quá tiêu cực, áp lực bán không quá lớn, nhưng tín hiệu tích cực đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index giằng co tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi chỉ số đóng cửa tại 1.753 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng như RSI (42) và MFI (27). Mặc dù áp lực bán gia tăng, thị trường vẫn chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn khi chỉ số duy trì được mức giá trung bình phiên, gợi mở kịch bản giằng co tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng mới.

“Trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh tiếp diễn, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index giằng co tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng mới (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index tiếp tục kết phiên với nến Hammer nhờ sự tham gia của lực cầu vào phiên chiều 7/10. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động giằng co, rung lắc ở vùng kháng cự 1.750-1.760, đồng thời đường +DI và ADX đều ở dưới mốc 25 cho thấy khả năng diễn biến rung lắc biên độ khoảng 20 điểm sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn trước khi VN-Index cân bằng trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên giữ trên đường MA20 và các chỉ báo MACD và RSI hướng lên cho thấy động lực chung được củng cố trong phiên chiều. Theo đó, kỳ vọng nhịp hồi phục sẽ nối tiếp trong phiên tiếp theo với kháng cự quanh mốc 1.770.

“Thị trường ghi nhận vận động rung lắc ở khu vực 1.750 khi chưa tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ của dòng tiền. Tuy nhiên, một số nhóm ngành/cổ phiếu riêng lẻ vẫn thu hút được lực cầu nổi bật so với mặt bằng chung. Do đó, nhà đầu tư nên đi theo dòng tiền lớn và cân nhắc giải ngân thăm dò khi cổ phiếu hiệu chỉnh về củng cố hỗ trợ hoặc chờ tín hiệu xác nhận cân bằng của VN-Index để mở vị thế ở những mã đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.