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Mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu CT3 không báo cáo, doanh nghiệp bị phạt gần 660 triệu

Thứ Năm, 16:14, 29/10/2026
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VOV.VN - Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng do mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu CT3 nhưng không báo cáo giao dịch và không đăng ký chào mua công khai. Doanh nghiệp còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 3,5 tháng và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu theo quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 642/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC (địa chỉ: 1/10 Quách Văn Tuấn, phường Bảy Hiền, TP.HCM) do vi phạm quy định về giao dịch cổ phiếu và chào mua công khai.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC bị phạt 434.832.650 đồng, tương ứng 3,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

mua hon 1,2 trieu co phieu ct3 khong bao cao, doanh nghiep bi phat gan 660 trieu hinh anh 1
Công ty liên quan Chủ tịch CT3 bị phạt gần 660 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC, tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (Mã chứng khoán: CT3) đã mua 1.242.379 cổ phiếu CT3 (tương ứng 12.423.790.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 17/10/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3,5 tháng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC bị phạt thêm 225 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, sau giao dịch mua 1.242.379 cổ phiếu CT3, tổng số cổ phiếu do công ty và người có liên quan nắm giữ tăng lên 2.238.734 cổ phiếu, tương đương 25,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ngày 17/10/2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp không đăng ký chào mua công khai đối với giao dịch này.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC là 659.832.650 đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
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