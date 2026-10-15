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Nhận định chứng khoán 15/10: Xu hướng giảm chưa có dấu hiệu dừng lại

Thứ Năm, 06:15, 15/10/2026
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VOV.VN - VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp, lùi về 1.704,87 điểm trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng giảm chưa kết thúc, chỉ số có thể lùi về vùng 1.650 điểm và khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế bắt đáy.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 15/10: Cơ hội tiềm năng với ADS và HAH

Xu hướng điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế

VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm trong bối cảnh thị trường thiếu vắng những nhân tố có khả năng đảm nhận vai trò đối trọng với đà điều chỉnh của hai “ông lớn” VIC và VHM. Trong bối cảnh thanh khoản còn nhiều hạn chế, dòng tiền nhập cuộc chủ yếu mang yếu tố “tự phát”, các nhóm ngành vốn chìm sâu trong quên lãng giai đoạn trước như Thép, Thủy sản quay trở lại một cách mạnh mẽ với NKG và IDI đóng cửa tăng kịch biên độ, kéo theo sắc xanh tới từ các cổ phiếu cùng ngành khác như HPG, HSG, ANV…

Ở chiều ngược lại, diễn biến phân hóa kéo dài khiến một số Bluechip phải chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh như MWG (1,74%), GVR (-2,94%). Độ mở thị trường có phần tích cực hơn so với phiên sáng dù cho số mã giảm điểm (163 mã) vẫn lớn hơn so với số mã tăng điểm (128 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.704,87, giảm 14,55 điểm (-0,85%).

nhan dinh chung khoan 15 10 xu huong giam chua co dau hieu dung lai hinh anh 1
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.704,87, giảm 14,55 điểm

Tâm lý thận trọng là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh tiếp tục thấp hơn (-14,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 590 triệu cổ phiếu (5%), tương đương giá trị đạt 13.826 tỷ đồng (4,84%).

VN-Index điều chỉnh về điểm số, tuy nhiên độ mở cân bằng khi có 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Phân bón (2,38%), Giấy, Bao bì (1,91%) và Thép (1,78%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thiết bị điện (-3,25%), Y tế (-3,22%) và Vận tải hàng hóa (-2,75%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), chuỗi giảm điểm của VN-Index kéo dài phiên thứ 6 liên tiếp mà chưa có tín hiệu dừng lại. Áp lực bán vẫn trải rộng ra nhiều nhóm ngành và lực cầu chưa có tín hiệu gia tăng mạnh. Thanh khoản phiên 14/10 vẫn duy trì ở mức thấp, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-14,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là biên độ giảm khá nhưng chủ yếu bị chi phối bởi 2 cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) và VN-Index đã test mốc hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm rồi thu hẹp một phần đà giảm khi đóng cửa.

“Ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm vẫn được giữ, nhưng xu hướng điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế nên không loại trừ khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật trong một vài phiên tới rồi lại tiếp tục quay lại xu hướng giảm. Vì vậy dù bảo vệ thành công ngưỡng tâm lý 1.700, nhưng tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế bắt đáy, thậm chí căn bán một phần danh mục đã vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro khi thị trường chung có nhịp hồi trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Áp lực bán gia tăng mạnh hơn, chỉ số có thể lùi về 1.650 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.705 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn khi giá rơi xuống dưới đường MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI lần lượt lùi về ngưỡng 31 và 22, phản ánh dòng tiền đang rút lui và phe bán chiếm ưu thế tuyệt đối. Với việc điểm số kết phiên lệch về vùng thấp nhất ngày, rủi ro chỉ số tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần trong kịch bản kém khả quan là rất hiện hữu.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ cứng, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm cổ phiếu có biến động mạnh hoặc thanh khoản kém”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 15 10 xu huong giam chua co dau hieu dung lai hinh anh 2
Áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn và đưa chỉ số về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.650 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên giao dịch 14/10 với nến đỏ cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN-Index đang di chuyển chạm mốc 1.700 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.650 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lực cầu quanh các vùng hỗ trợ hiện tại vẫn còn rất yếu, chưa đủ sức kích hoạt nhịp phục hồi rõ nét. Áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn và đưa chỉ số tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.650 điểm.

“Nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe các mã vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại bởi nhóm cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều”, chuyên gia của VCBS nhận định.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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