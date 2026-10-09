Nhận định chứng khoán 9/10: VN-Index tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh

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VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh

Xuyên suốt phiên sáng 8/10 là diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và đồng thời VN-Index chủ yếu dao động quanh ngưỡng giá tham chiếu. Tuy nhiên, phiên chiều trở thành “sân chơi” cho phe bán khi áp lực điều chỉnh đè nén chỉ số xuống những ngưỡng giá thấp hơn và áp lực xuất hiện dàn trải ở nhiều nhóm ngành.

Ở chiều ngược lại, nhóm Thủy sản và Dầu khí nhận được nhiều ưu ái của dòng tiền khi nhiều cái tên đóng cửa với biên độ tăng điểm lớn hơn 4% phải kể đến như ANV, IDI, VHC và GAS. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (190 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (122 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-5,97%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.738,97, giảm 14,42 điểm (-0,82%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.738,97, giảm 14,42 điểm

Thanh khoản khớp lệnh thị trường vẫn chưa có tín hiệu đột biến khi thấp hơn (-5,97%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 680 triệu cổ phiếu (13,56%), tương đương giá trị đạt 15.981 tỷ đồng (4,69%).

VN-Index kết phiên trong sắc đỏ với 19/25 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Khai khoáng (5,96%), Dầu khí (3,05%) và Thủy sản (2,39%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Gỗ (-4,47%), Chứng khoán (-1,92%) và Thiết bị điện (-1,48%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 8/10: VN-Index giằng co, chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều VOV.VN - VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.750 điểm, thanh khoản suy giảm và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ tín hiệu xác nhận trước khi gia tăng tỷ trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Đà giảm lan rộng ra nhiều nhóm ngành, kể cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường giảm điểm sâu hơn liền trước. Thanh khoản phiên 8/10 gia tăng so với phiên trước, song khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-5,97%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Giảm điểm với thanh khoản gia tăng và lan rộng ra nhiều nhóm ngành cho thấy áp lực bán có chiều hướng gia tăng lại. VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh và chưa có một tín hiệu tích cực nào cho thấy sự đảo chiều. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên 8/10 với nến Spinning top với bóng nến dài cho thấy diễn biến giằng co lớn trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI hướng xuống trở lại cho thấy động lực chung chưa được củng cố. Chỉ báo MFI cũng đi xuống vùng thấp thể hiện sự thiếu vắng lực cầu trên thị trường và VN-Index sẽ cần kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.730 trong những phiên tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung quay về hỗ trợ 1730, tương đương đường biên dưới dải Bollinger, đồng thời đường -DI cắt lên đường +DI nên vận động rung lắc ở khu vực 1.730-1.750 sẽ diễn ra trong phiên tiếp theo để kiểm tra cung-cầu ở vùng điểm này.

Rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần (Ảnh minh họa: KT)

“Lực cung vẫn còn áp đảo khi chỉ số tiếp cận khu vực điểm số 1.760 dẫn tới sự thận trọng của dòng tiền. Nhà đầu tư nên theo dõi vận động chỉ số chung, bên cạnh đó vẫn có thể tìm cơ hộ đầu tư ngắn hạn ở những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền nổi bật so với thị trường chung, đồng thời đang trong nhịp tăng điểm và có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công như Bán lẻ, Dầu khí,.... Đối với những mã đã tăng mạnh và đang ở vùng kháng cự, nhà đầu tư không nên giải ngân do rủi ro điều chỉnh là khó tránh”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC) nhận định, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.739 điểm với mẫu hình nến spinning top, xác nhận áp lực bán chiếm ưu thế khi chỉ số liên tục vận động dưới đường MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều suy giảm về vùng thận trọng. Với việc giá đóng cửa lệch về mức thấp nhất ngày, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về kịch bản điều chỉnh, trong đó rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần là hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện.

“Trước bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi có nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy, đồng thời chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng kèm thanh khoản tích cực, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ. Ngược lại, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm ngành có biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp.”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.