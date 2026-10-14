Nhận định chứng khoán 14/10: VN-Index dò đáy, mốc 1.700 điểm thử thách

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VN-Index vẫn đang trên kênh giảm điểm với kỳ vọng sẽ test lại ngưỡng tâm lý quanh mốc 1.700 điểm

Trải qua phiên sáng 13/10 giao dịch kém suôn sẻ, VN-Index ghi nhận tín hiệu cân bằng trở lại trong phiên chiều và chỉ số được neo lại quanh ngưỡng giá tham chiếu. Một lần nữa VIC phải “ra tay” đóng góp lượng điểm số lớn nhất cho thị trường chung trong bối cảnh sắc xanh của các “nhà băng” nổi bật như HDB (2,21%) và TCB (1,07%) chưa thể cân lại lượng điểm số đánh mất ở phía bên kia đối trọng.

Ở chiều ngược lại, BID (-1,48%), VCB (-0,71%) và MSN (-2,74%) là 3 cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (200 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (95 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, lực cầu nhập cuộc tại vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 là tương đối hạn chế và tâm lý giao dịch vẫn duy trì yếu tố “dè dặt” nhất định mỗi khi có ý đồ nhập cuộc. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.719,42, giảm 1,56 điểm (-0,09%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.719,42, giảm 1,56 điểm

Mặc dù đã chiết khấu về vùng giá thấp, thanh khoản khớp lệnh tiếp tục ở mức thấp hơn (-12,8%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 562 triệu cổ phiếu (-3,28%), tương đương giá trị đạt 13.187 tỷ đồng (1,10%).

Ngày giao dịch kém may của VN-Index khi độ mở áp đảo hoàn toàn bởi phe bán với 31/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (1,09%), Sản xuất công nghiệp (0,80%) và Thiết bị điện (0,32%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Y tế (-5,74%), Khai khoáng (-5,71%) và Vận tải hàng hóa (-5,14%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 13/10: VN-Index đối mặt áp lực kiểm định mốc 1.700 điểm VOV.VN - VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu họ Vin, thanh khoản suy yếu. Các chuyên gia dự báo, chỉ số có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.710 điểm trong phiên hôm nay 13/10.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) phục hồi tăng điểm trở lại, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Đây là phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp cho thấy xu hướng tiêu cực vẫn đang chiếm ưu thế trên nhiều nhóm ngành. Thanh khoản phiên 13/10 sụt giảm nhẹ so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-12,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản thấp, áp lực bán lại trải rộng trên nhiều nhóm ngành cho thấy tín hiệu phục hồi khả năng cao sẽ chưa xuất hiện trong thời gian ngắn.

“VN-Index vẫn đang trên kênh giảm điểm với kỳ vọng sẽ test lại ngưỡng tâm lý quanh mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại ngưỡng tâm lý và có tín hiệu cải thiện về thanh khoản trước khi quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index dao động giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giao dịch 13/10 giảm điểm nhẹ dưới áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục duy trì nhịp rung lắc và dao động dưới đường MA20. Tuy nhiên, điểm sáng kỹ thuật xuất hiện khi các chỉ báo động lượng như MACD và RSI đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương so với nhịp giảm trước đó.

Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng DI- ghi nhận xu hướng suy giảm cho thấy áp lực bán đang dần hạ nhiệt, kết hợp cùng dòng tiền cải thiện thể hiện qua việc chỉ báo MFI hướng lên cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang dần thu hẹp và chỉ số chung sẽ sớm tạo điểm cân bằng và bước vào nhịp phục hồi trong các phiên tới.

VN-Index dao động giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn (Ảnh minh họa: KT)

“VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch 13/10 và dao động trong biên hẹp. Trước tình hình hiện tại của thị trường, nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ. Thị trường có những rung lắc về mặt chỉ số nhưng sự phân hóa vẫn thể hiện rõ. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỉ trọng đối với những mã cổ phiếu đang thu hút dòng tiền, đồng thời tận dụng những nhịp rung lắc đề giải ngân đối với những cổ phiếu đang giữ vững hỗ trợ. Các nhóm ngành đáng chú ý: ngân hàng, bán lẻ, vận tải biển”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, cùng với sự suy yếu của các chỉ báo động lượng như RSI và MFI, cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Mặc dù cây nến spinning top tại mốc 1.719 điểm phản ánh nỗ lực nâng đỡ từ lực cầu bắt đáy, thị trường hiện vẫn ở trạng thái trung tính với cung cầu cân bằng, đòi hỏi sự xác nhận từ thanh khoản và khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng.

“Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày, do đó nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.710–1.720 điểm và kháng cự 1.730–1.740 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.