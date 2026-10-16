Nhận định chứng khoán 16/10: Có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/10: Cơ hội tiềm năng với NLG và DXG

Nhịp hồi phục có khả năng sẽ xuất hiện trong một vài phiên tới

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 10 đầy gian truân của VN-Index khi thị trường diễn ra tình trạng phân hóa rất mạnh giữa các nhóm ngành. Tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch chứng khoán 15/10 thuộc về những nhóm cổ phiếu kênh dưới như: Chứng khoán, Bất động sản và Đầu tư công dường như đang phát đi tín hiệu “tạo đáy” với biên độ tăng trần và gần trần của những cái tên nổi bật như BSI, CTS, CII và VCG.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành mục tiêu chính trong ngày đáo hạn phái sinh và nhiều cổ phiếu giảm điểm với biên độ lớn, ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số chung như BSR (-6,31%), BVH (-6,05%) và GAS (-3,05%). Phiên đáo hạn phái sinh thường xuất hiện những nhiễu động cung/cầu do đó, nhà đầu tư nên theo dõi những phiên giao dịch tiếp theo để đánh giá thêm nội lực của VN-Index ở thời điểm hiện tại. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi số mã tăng điểm (164 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (153 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (19,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.698,35, giảm 6,52 điểm (-0,38%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.698,35, giảm 6,52 điểm

Nhịp độ giao dịch thị trường có phần sôi nổi hơn khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (19,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 686 triệu cổ phiếu (16,20%), tương đương giá trị đạt 15.070 tỷ đồng (9%).

Phiên điều chỉnh của VN-Index và độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán (2.34%), Khai khoáng (1,63%) và Xây dựng (1,57%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3.63%), Bảo hiểm (-3,45%) và Giấy, Bao bì (-2,66%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 15/10: Xu hướng giảm chưa có dấu hiệu dừng lại VOV.VN - VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp, lùi về 1.704,87 điểm trong bối cảnh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng giảm chưa kết thúc, chỉ số có thể lùi về vùng 1.650 điểm và khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế bắt đáy.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), chuỗi giảm điểm chưa có tín hiệu dừng, VN-Index kéo dài mạch giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Thanh khoản gia tăng, khối lượng khớp lệnh vượt (19,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa VN-Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, cho thấy áp lực bán vẫn khá mạnh. Điểm tích cực là đóng cửa đà giảm có phần thu hẹp nhờ tăng giá Chứng khoán, Bất động sản dân cứ vốn hóa vừa, Xây dựng- Đầu tư công những nhóm đã liên tiếp giảm mạnh trong thời gian trước. Đây có thể tín hiệu cho thấy nhịp hồi phục có khả năng sẽ xuất hiện trong một vài phiên tới.

“Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế hơn, nhà đầu tư nên hạn chế việc bán tháo, cần căn nhờ nhịp hồi mới căn bán ở những cổ phiếu đang vi phạm ngưỡng rủi ro. Trong chiều hướng mua mới thì cần tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu khởi sắc xuất hiện”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ nét khi đóng cửa tại 1.698 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán. Mặc dù trạng thái quá bán này có thể kích hoạt nhịp hồi kỹ thuật nhờ lực cầu bắt đáy, song diễn biến intraday cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo, khiến xu hướng giảm trở nên chủ đạo và rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn trong phiên tới là rất lớn. Trước bối cảnh này, chiến lược tối ưu là ưu tiên quản trị rủi ro.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp hồi để hạ tỷ trọng, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi thị trường xác nhận tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Còn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, đồng thời tránh xa các nhóm cổ phiếu biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, áp lực bán hạ nhiệt ở nhóm Tài chính, điểm tích cực là lực cầu cải thiện tại Chứng khoán, Ngân hàng và một phần Thép, giúp độ rộng HOSE cân bằng hơn và nhóm vốn trung bình hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn duy trì tại Vingroup, Dầu khí, Bán lẻ và Bảo hiểm, khiến VN-Index tiếp tục suy yếu dù mặt bằng cổ phiếu không xấu tương ứng. Thanh khoản còn thấp cho thấy nhu cầu mua chưa đủ mạnh để hình thành vùng cân bằng bền vững, do đó cơ hội đầu tư vẫn mang tính phân hóa và tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

“Danh mục tiếp tục giữ tỷ trọng thận trọng khoảng 30% cổ phiếu/70% tiền mặt khi lực cầu vẫn là yếu tố hạn chế chính của quá trình tạo đáy. Nhà đầu tư theo dõi giải ngân trở lại ở các nhóm có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD quý III tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP) và một số cổ phiếu Tài chính nếu xuất hiện điểm mua giá vốn thấp quanh vùng 1.670 điểm, đồng thời áp lực bán tại Vingroup và các nhóm trụ tiếp tục hạ nhiệt”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.