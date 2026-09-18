Nhận định chứng khoán 18/9: VN-Index có thể rung lắc khi tiệm cận vùng đỉnh cũ

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2

Chỉ số có thể sẽ biến động trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán đồng loạt khởi sắc trên cả ba sàn với sự trở lại tích cực của dòng tiền sôi động. Khép lại phiên giao dịch ngày 17/9, VN-Index tăng 0,70% lên mốc 1.822,77 điểm, HNX-Index tăng 0,25% đạt 273,90 điểm và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14% dừng ở mức 126,16 điểm. Thanh khoản giao dịch gia tăng đáng kể tại hai sàn niêm yết chính: sàn HOSE đạt 18.008 tỷ đồng (tăng 21% so với phiên trước).

Sự bứt phá của thị trường được dẫn dắt mạnh mẽ bởi cổ phiếu nhóm Ngân hàng cùng nhóm Chứng khoán và Du lịch Giải trí. Trên sàn HOSE, VPB (+2,17%) và CTG (+1,18%) là hai mã đóng góp điểm số lớn nhất, kết hợp cùng lực đẩy từ SSB (+4,92%), LPB (+2,04%), BID (+0,98%), MBB (+1,23%), VCB (+0,51%) và HDB (+1,85%). Phía sàn HNX, động lực gia tăng chỉ số ghi nhận nổi bật tại KSF (+1,40%), đi kèm sự đồng thuận từ SHS (+2,88%), IDC (+3,23%), CEO (+2,61%), MBS (+2,44%), NVB (+0,88%), SHN (+9,52%) và IPA (+4,03%).

Ở chiều ngược lại, đà tăng của chỉ số chịu lực cản nhẹ rải rác từ một số cổ phiếu nhóm dầu khí và sản xuất. Trên sàn HOSE, áp lực điều chỉnh đứng đầu là GAS (-0,89%) và BVH (-2,25%), bên cạnh các mã PLX (-1,05%), PVD (-2,28%), KOS (-4,88%), DCM (-1,80%), PVT (-2,59%) và BMP (-2,18%). Tại sàn HNX, tác động hạ nhiệt chỉ số tập trung ở THD (-1,16%), PVS (-2,92%) và BAB (-1,87%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Tín hiệu kỹ thuật có sự cải thiện nhẹ nhưng chỉ số vẫn đang ở bên dưới vùng 1.825-1.835 điểm (vùng đỉnh cũ đầu tháng 9/2026). Do đó, chỉ số có thể sẽ biến động hẹp và chỉ số cần duy trì trên 1.818 điểm để duy trì đà tăng ngắn hạn.

Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.805-1.820 điểm khi nhà đầu tư chờ thông tin từ cuộc họp Fed. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng nhịp rung lắc để cơ cấu và gia tăng tỷ trọng tại các cổ phiếu có nền tảng tốt.

“Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức trung tính. Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh những nhóm ngành đang dẫn dắt như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn một cách vững chắc khi đóng cửa tại 1.823 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI(14) và dòng tiền MFI(14) đều ở mức 56-57. Với việc đóng cửa gần mức cao nhất ngày và áp lực mua chiếm ưu thế, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 trong phiên hôm nay 18/9.

VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 (Ảnh minh họa: KT)

Trong kịch bản khả quan, nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh, tránh mua đuổi khi giá tăng nóng và cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản, đồng thời tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

“Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc tích lũy dần tại các vùng hỗ trợ đối với nhóm cổ phiếu cơ bản như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công vẫn là ưu tiên hàng đầu để tối ưu hóa danh mục trong giai đoạn này”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.